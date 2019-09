CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE L'argomento è spinoso, soprattutto per i politici, ma baristi e tabaccai nei cui esercizi sono presenti le slot machine scendono in campo per chiedere una modifica della normativa regionale sul trattamento e contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo. Così la legge regionale 26/2017 è finita sotto la lente di un movimento spontaneo di esercenti, tabaccai e operatori del gioco lecito rappresentato da circa 2.000 lavoratori che ha deciso di presentare due petizioni con oltre 7.700 firme per chiedere la modifica o la...