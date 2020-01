IL CASO

UDINE In questi giorni l'attenzione è interamente spostata sul Coronavirus, ma c'è un altro virus, in alcuni casi aggressivo, che costringe a letto migliaia di persone: l'influenza e il Friuli Venezia Giulia registra in questo periodo 5 casi gravi ricoverati negli ospedali della regione. Si tratta di persone affette da patologie pregresse nel totale dei cinque casi, a cui si aggiungono numerosi pazienti ospedalizzati, ma non classificati tra i casi gravi, mentre nel vicino Veneto, oltre a 6 casi gravi accertati, una bambina di 10 anni è deceduta dopo essere stata colpita da una rara complicanza. A differenza del flagello che sta colpendo la Cina, per l'influenza un rimedio c'è, ovvero il vaccino, ma pare che anche quest'anno i risultati della campagna vaccinale non saranno brillanti, almeno a guardare l'incidenza del virus influenzale tra gli over 65 per i quali il vaccino è gratuito. Per questa categoria di utenti, infatti, l'incidenza era di 3,40 casi ogni mille assistiti pochi giorni fa, ma il dato è in salita e numeri ancora più elevati sono già stati registrati nelle due settimane precedenti.

L'INCIDENZA

Dall'ultimo rapporto Influnet, in regione l'incidenza ha raggiunto gli 8,38 casi per mille assistiti, più che raddoppiati in poche settimane e non è ancora stato raggiunto picco massimo atteso nelle prossime settimane. I più colpiti sono i bambini in età pediatrica, nella fascia tra zero e 4 anni con un'incidenza di 18,69 casi per mille assistiti. Numeri confermati dai numerosissimi banchi vuoti negli asili e nelle scuole elementari. Elevata anche la diffusione del virus tra i ragazzi e gli adulti tra 5 e 14 anni che tocca i 15,31 casi per mille assistiti, mentre nella fascia tra 15 e 64 anni i numeri sono decisamente più contenuti. Come previsto, la curva epidemica sta risalendo dopo la pausa natalizia spiega il professor Pierlanfranco D'Agaro, responsabile del laboratorio di virologia dell'Istituto di igiene di Trieste con un incremento dell'incidenza soprattutto tra i bambini e in aumento anche tra gli over 65.

IL TIPO

A circolare maggiormente è il virus di tipo A, H3/N2, solitamente più aggressivo degli altri precisa D'Agaro. Ed è proprio per questo che la curva epidemica è in salita tra gli over 65, dato che questo virus colpisce anche gli anziani, anche se i valori più elevati si registrano tra i bambini. Dopo un primo picco toccato nel periodo di Natale, quello massimo non è ancora stato raggiunto aggiunge D'Agaro In Friuli Venezia Giulia l'epidemia è sempre un po' tardiva rispetto ad altre regioni, ma quest'anno si sta rivelando piuttosto lunga e con un grosso impatto. I campioni pervenuti al laboratorio sono risultati positivi principalmente per il virus B e l'H3/N2, circola quello che ci aspettava, ma in misura maggior al previsto per l'H3/N2.

Mentre il picco massimo è atteso entro un paio di settimane anche se è impossibile stabilire il periodo esatto la campagna vaccinale è terminata circa un mese fa, a fine dicembre, dopo essere stata avviata a ottobre. Per oltre due mesi, dunque, gli over 65 e le categorie a rischio hanno avuto la possibilità di sottoporsi al vaccino gratuitamente, ma già verso la fine della campagna vaccinale i dati sulla copertura non erano molto incoraggianti superando di poco il 55%. Come ricorda anche l'Istituto superiore di sanità, la vaccinazione rimane il principale strumento di prevenzione dell'influenza. Inoltre, per ridurre la trasmissione del virus dell'influenza, è importante mettere in atto anche misure di protezione personali (non farmacologiche) come il lavaggio delle mani, una buona igiene respiratoria e ancora l'isolamento volontario a casa delle persone con malattie respiratorie febbrili specie in fase iniziale, nonché l'uso di mascherine da parte delle persone con sintomatologia influenzale quando si trovano in ambienti sanitari come gli ospedali. Una protezione, quest'ultima, sempre più utilizzata nei nosocomi della regione dove in questo periodo dell'anno sono sempre più numerosi utenti e pazienti che utilizzano le mascherine come protezione.

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

