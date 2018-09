CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Il pass disabili lo aveva ed era anche esposto sul parabrezza dell'auto; le telecamere, però, fotografano la targa da dietro e così una signora disabile, il 6 luglio, si è vista arrivare tre verbali per accesso non autorizzato alla Ztl.«Il permesso disabili ha spiegato infatti l'avvocato Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi -, è legato alla persona, non alla targa. Il disciplinare delle zone a traffico limitato dice che poi la persona ha 72 ore di tempo per avvisare del suo ingresso con quel veicolo. Solo che la signora,...