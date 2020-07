IL CASO

UDINE I sindacati sono sul piede di guerra, denunciano «uno sgretolamento del modello di relazioni sindacale non più tollerabile» e si dicono pronti ad una mobilitazione «in caso di assenza di risposte». E la direzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale lancia segnali di apertura su assunzioni (pur con la spada di Damocle degli spazi necessari per le selezioni, causa obbligo di distanziamento), risorse aggiuntive regionali, mobilità del personale. Il direttore generale Massimo Braganti fa sapere di aver già mandato una prima risposta e di essere pronto a inviare la prossima settimana «una serie di dati richiesti», fra cui quello sugli infortuni Inail da Covid-19. Sull'accordo sulla mobilità «una questione spinosa che genera scontento fra i dipendenti, coesistendo attualmente diverse modalità procedurali derivanti dalle vecchie Aziende confluite in AsuFc», dopo aver mandato una bozza, si dice disponibile a incontrare i sindacati quanto prima «già la prossima settimana o quella dopo», anche per affrontare tutti i nodi sul tappeto. Su questioni di natura «sovraziendale», invece, pur dando la «disponibilità a collaborare», fa sapere che «i tavoli sono altri».

L'AZIENDA

Nella nota inviata alla Funzione pubblica di Cgil, Cisl, Uil, a Fials, Fsi Usae, Nursind, Braganti risponde punto per punto. Sulle assunzioni, fa sapere che «si è deciso di emettere un avviso, non per soli titoli, ma anche per colloquio, per Oss» e che fornirà i dati sugli interinali. Per le prove concorsuali, c'è il nodo del distanziamento che «rende difficile trovare locali idonei» per centinaia di partecipanti. Per esempio, «per la procedura dei tecnici, con 400 posti, servirà uno spazio da circa 1.600 persone. Stiamo contattando i Comuni vicini e la Fiera. Pensiamo a palestre e palasport». Per le assunzioni di infermieri per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, spiega che «l'argomento ha valenza sovraziendale», ma che le risorse dallo Stato non sono arrivate. «Stiamo facendo il possibile per confermare professionalità come le Usca». Sull'incentivo covid i sindacati ritengono «scandaloso il ritardo delle trattative regionali sulle Rar», mentre nel resto del Nord è già cosa fatta da mesi? Braganti risponde che «i dati (sul personale esposto ad alto rischio ndr) sono stati forniti, il format è variato alcune volte richiedendo varie rielaborazioni con allungamento dei tempi». Sul saldo delle Rar 2019, intanto, il direttore assicura che l'Organismo indipendente di valutazione si insedierà domani e «stiamo facendo il possibile per permettere la liquidazione entro agosto». Braganti conta «di chiudere la procedura per liquidare tutto il comparto da qui ai primi dieci giorni di agosto. Per le Rar 2020, invece, si tratta di un tavolo regionale che sta andando avanti. È una procedura sovraziendale». Poi c'è il nodo degli assistenti necessari allo screening covid su docenti e bidelli in vista della riapertura delle scuole il 14 settembre e al potenziamento della campagna vaccinazioni. Braganti fa sapere che Arcs sta facendo «un concorso a tempo indeterminato per Asv» che era stato sospeso dall'emergenza covid: «Stiamo valutando i tempi di espletamento per valutare se assumere nuove Asv interinali o con altra tipologia di contratto flessibile per far fronte non solo a quanto richiesto ma anche alla ripresa dell'attività programmata». Quanto alla riapertura scuole, ritiene ci debba essere un confronto «di concerto con le altre Aziende e la Regione». Per le assunzioni, fa sapere che «abbiamo già autorizzato lo scorrimento ulteriore per altri 75 infermieri oltre ai 130 chiesti nell'ultima tornata. Abbiamo fatto la richiesta ad Arcs. In totale dovremmo essere a 500 profili richiesti da gennaio ad oggi. Ma nel frattempo ci sono state anche diverse cessazioni. A giugno, in totale, sul comparto eravamo a +37 unità».

LE REGOLE

Come lamenta anche Nicola Cannarsa (Cisl Fp), ci sono regole diverse su tutto, dalla mobilità alle indennità, per ciascuna Azienda confluita in AsuFc: Braganti punta a «riallineare le diverse procedure» per consentire «un trattamento omogeneo». Infine, il nodo irrisolto di quelle che i sindacati definiscono «le condizioni avvilenti del sistema informativo aziendale». Braganti allarga le braccia, spiegando di essersi fatto carico «fin da subito del problema»: «Siamo in contatto con gli uffici regionali e Insiel. Stiamo facendo il possibile per far riaggiornare il sistema informativo in tempi stretti. Una delle maggiori difficoltà è connessa alle informazioni su costi, assunzioni e gli altri istituti che al momento sono ancora su quattro banche date con procedure obsolete». Infine, il recupero delle visite e degli esami arretrati, su cui, «stiamo procedendo non solo con le nostre attività, ma anche con il ricorso al privato accreditato».

Camilla De Mori

