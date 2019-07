CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE I pattugliamenti misti italo-sloveni avviati ufficialmente ieri lungo il confine delle province di Trieste e Gorizia in funzione anti ingressi illegali di immigrati inaugurano una settimana densa di appuntamenti importanti per affrontare il flusso migratorio lungo la via balcanica: domani, infatti, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga sarà al Viminale per incontrare il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al fine di fare un quadro aggiornato della situazione e prevedere le mosse future; venerdì sarà Salvini a...