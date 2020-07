IL CASO

UDINE I migranti richiedenti asilo in Friuli Venezia Giulia erano 4.491 a giugno 2016 sono diventati 3.007 a luglio 2020 e la Regione impegna sue risorse solo «per aiutare i Comuni per le rette dei minori non accompagnati, che sono oltre 500, contrastare lo sfruttamento e impedire le partenze dai paesi di origine». Per queste voci il Programma immigrazione 2020 mette a disposizione 7 milioni, fondi quasi tutti a favore dei Comuni per il sostegno dei minori. È il quadro che ha fatto ieri l'assessore alle Autonomie locali e all'Immigrazione, Pierpaolo Roberti, presentando in Giunta regionale il Programma immigrazione 2020, che ha ricevuto l'approvazione preliminare da parte dell'Esecutivo. Ora dovrà passare al vaglio della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie. «Nonostante la pressione sull'Italia dei flussi provenienti dalla rotta balcanica continui, e su questo tema la Regione è impegnata a fare pressione sul governo suggerendo tutte le soluzioni possibili le politiche adottate da questa amministrazione ci consegnano un quadro in cui l'andamento del numero delle persone accolte è in regressione ha rivendicato Roberti - : a giugno 2016 i richiedenti asilo accolti in Friuli Venezia Giulia erano 4.491, a giugno 2018 erano 4.493, a luglio 2020 sono scesi a 3.007».

I NUMERI

Resta invece pressoché costante nel tempo il numero dei minori non accompagnati, così come la concentrazione nella fascia 14-17 anni. Il 99,8% dei minori non accompagnati appartiene proprio a quella fascia ha confermato Roberti e, all'interno di essa, circa il 75% ha su per giù 17 anni». Persiste, quindi, il fenomeno di arrivi a ridosso della maggiore età. «Su questo flusso proseguito permane il problema dell'impossibilità, a seguito della legge Zampa di poter attuare il respingimento in Slovenia, anche se un minore è visto attraversare il confine». In materia di immigrazione, eliminata totalmente la parte relativa all'accoglienza». Nel dettaglio dello stanziamento, sette milioni di euro vanno interamente agli enti locali per i rimborsi dei programmi per la collocazione di minori stranieri in idonee strutture; altri 100mila euro sono destinati al completamento delle «Misure di raccordo con altri Stati» previsto dal Programma immigrazione 2019, con l'obiettivo di contenere l'arrivo di minori non accompagnati, in prevalenza dal Kosovo; 50mila euro sono destinati al progetto «Fvg contro la tratta».

22 DIRIGENTI IN MENO

Ieri la Giunta, ha deciso che i 12 Comuni che devono rinnovare quest'anno la propria amministrazione andranno al voto il 21 e 21 settembre, accorpando così il voto al referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. «Con l'accorpamento ha detto l'assessore vengono limitati i disagi all'attività scolastica e contenuti i costi a carico della collettività». I Comuni che andranno alle urne sono: Andreis, Barcis, Caneva, Cividale del Friuli, Claut, Montereale Valcellina, Ovaro, Premariacco, Travesio, Valvasone Arzene, Varmo e Villesse. L'Esecutivo, ancora su proposta di Roberti, ha deliberato due incarichi dirigenziali di vertice degli enti di decentramento regionali, «un primo significato rafforzamento di competenze e capacità giuridico-amministrativo di cui dotiamo gli Enti di decentramento. Dal sistema delle Uti abbiamo ereditato un'unica figura dirigenziale». Non da ultimo, la Giunta, su proposta di Roberti, ha approvato la dotazione organica dei dirigenti della Regione che a partire dal 2 agosto scende di 142 unità, 22 in meno di rispetto all'organico attuale. «Si tratta di posizioni che erano già per lo più scoperto ha spiegato l'assessore -. Con questa rideterminazione si eviterà di fare i concorsi per sostituzione e si risparmierà anche sui costi degli incarichi diretti, dato che questi sono possibili nella misura del 10% rispetto al numero di dirigenti a tempo indeterminato».

Antonella Lanfrit

