IL CASO

UDINE I medici di base della Bassa friulana vorrebbero bruciare i tempi. A sentire il segretario della Fimmg, Khalid Kussini, fosse per loro, dopo l'accordo quadro raggiunto a livello nazionale sul coinvolgimento dell'universo della medicina generale per i vaccini anticovid, vorrebbero partire già «sabato prossimo». Una proposta non nuova, ma ribadita ieri mattina alla videoconferenza con l'assessore regionale Riccardo Riccardi, gli ordini e le sigle sindacali. «Ho chiesto che ci chiamino subito a fare un tavolo regionale», dice Kussini, che ieri ha avuto una giornata intesa fra telefonate e contatti. «Vorremmo cominciare a vaccinare alla postazione drive through di Latisana già questo weekend. Volevamo già partire sabato scorso, ma erano titubanti, in attesa dell'intesa a livello romano. Ora che l'accordo nazionale c'è - dice Kussini - ho avanzato lo stesso progetto presentato la scorsa settimana. Adesso ci sono meno ostacoli. Ne ho parlato con il capo dipartimento e speriamo di poter partire almeno con una prova a Latisana per vaccinare gli over 80 nella nostra postazione già questo sabato. Vorrei entro domani (oggi ndr) chiudere il cerchio». Nella postazione della Bassa i medici operativi già ora per i tamponi sono «una quindicina». L'obiettivo di Kussini è ambizioso: «Quello che hanno fatto in un giorno in tutta la regione, noi saremmo in grado di farlo a Latisana: un migliaio di vaccini al giorno. Noi ne siamo certi. Saremmo i primi in regione a partire. Speriamo di non essere ostacolati». Ma, gli preme sottolineare, «come medici di medicina generale non vogliamo sostituire quello che sta facendo l'Azienda. Vogliamo essere un valore aggiunto».

SNAMI

Se dall'Ordine dei medici viene rammentato che la disponibilità dei camici bianchi c'è ma che i tempi e le forniture non dipendono dai dottori di famiglia, Stefano Vignando (Snami) ricorda che prima di partire serve declinare l'accordo a livello locale. Senza contare il dato fondamentale: la disponibilità dei sieri. «I colleghi sono pronti, ma cosa significa dire facciamo la campagna vaccinale? Quanti vaccini ci sono? Stamattina in videoconferenza hanno ripetuto all'infinito che non ce n'è. Inutile darsi da fare per vaccinare mille persone al giorno. Prima, bisogna fare un accordo: l'intesa nazionale è la cornice entro cui bisogna declinare le modalità a livello locale. Adesso, con AstraZeneca si vaccina il personale delle università, delle scuole, delle forze dell'ordine. Noi non siamo coinvolti. Io non batto i pugni sul tavolo per essere coinvolto: sono disponibile, ma prima bisogna mettere nero su bianco un protocollo condiviso. Vanno interessati sia i medici di famiglia sia i medici a rapporto orario oltre ai volontari».Nel confronto di ieri mattina Riccardi ha ribadito che «è necessario definire in tempi rapidi la declinazione regionale» dell'intesa nazionale con i medici di base e ha rammentato che quest'azione sarà influenzata «dalle priorità del categorie ammesse e dalla disponibilità dei vaccini da parte del commissario Arcuri, la quale è tutt'altro che scontata». Secondo i dati forniti da Riccardi sinora in Fvg hanno ricevuto la doppia dose circa 35mila persone.

LA POLEMICA

Intanto a Udine i consiglieri di minoranza (Eleonora Meloni, Simona Liguori, Riccardo Rizza, Domenico Liano e Giovanni Marsico) hanno presentato un question time per chiedere chiarezza sulla vaccinazione dei super nonni, gli over 90, per sapere se l'AsuFc abbia promosso «un piano straordinario di contatto diretto» di over 80 e 90 coinvolgendo Comune e Ambito e per porre sul tavolo alcune segnalazioni ricevute, che parlano di ultranovantenni che non sarebbero «stati contattati dall'Azienda per verificare la loro volontà di vaccinarsi», di over 80 che avrebbero ricevuto appuntamento «fuori dal proprio comune» o «in altre Aziende a oltre 50 chilometri di distanza».

Camilla De Mori

