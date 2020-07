IL CASO

UDINE Ennesimo episodio movimentato in Borgo stazione. Protagonista, ancora una volta, come accertato dalla Polizia, il giovane cittadino pakistano, S.W., 34 anni, che già era stato individuato dai carabinieri il 1. luglio scorso come l'uomo che aveva aggredito il consigliere comunale leghista Paolo Foramitti, che, allora, aveva rimediato 21 giorni di prognosi e il sospetto di quattro costole incrinate. Stavolta, nella tarda serata di mercoledì, lo straniero se la sarebbe presa con due vigilantes, intervenuti dopo la segnalazione di un esercente di via Roma intorno alle 21.30. In particolare, ha avuto sette giorni di prognosi il giovane (colpito a pugni a quanto pare), che con una collega stava svolgendo il servizio di vigilanza sui beni comunali, nell'ambito della convenzione stretta con Palazzo D'Aronco fino al prossimo dicembre. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Squadra Volante che hanno arrestato il pakistano. Oggi è prevista l'udienza di convalida. In via Roma lo straniero si sarebbe messo a rovesciare a terra tavolini e sedie di alcuni esercizi commerciali. Un esercente ha avvisato le due guardie giurate. Ma, secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia, il pakistano a quel punto si sarebbe scagliato contro di loro, sferrando due pugni al mento dell'uomo, per poi darsi alla fuga verso via Leopardi. Alla guardia giurata colpita i sanitari hanno dato sette giorni di prognosi. Subito sul posto è intervenuta una Volante della Questura, che ha rintracciato l'uomo sulla via, dove, a quanto riferito, stava prendendo a calci e pugni alcune auto in sosta. Non pago, avrebbe cercato di colpire anche i poliziotti, ma gli agenti lo hanno immobilizzato e condotto in Questura. Anche negli uffici di viale Venezia l'uomo avrebbe mantenuto un atteggiamento ostile, finendo per rompere il profilo metallico del controsoffitto di una stanza. Il pakistano è stato arrestato. È risultato gravato dal divieto di ritorno nel comune di Udine per un anno. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento aggravato ed inosservanza del divieto di ritorno. Come hanno appurato gli agenti, si tratta dello stesso uomo denunciato per l'aggressione a Foramitti il 1. luglio. In seguito a quell'episodio era scattato un giro di vite. E, infatti, dal 13 al 15 luglio borgo stazione è stato teatro di controlli straordinari. Identificate 334 persone, controllati 115 veicoli e 6 esercizi commerciali. 4 stranieri denunciati a piede libero: 3 per inosservanza del divieto di ritorno in Udine, uno per inottemperanza all'ordine del Questore di abbandonare il territorio nazionale.

LE REAZIONI

L'assessore Alessandro Ciani esprime «vicinanza alla guardia ferita. I vigilantes hanno individuato questa persona che stava facendo dei danni e hanno contattato immediatamente le forze di polizia che sono intervenute subito. Significa che il servizio funziona. Ovviamente, dispiace per l'accaduto». Foramitti, dispiaciuto per la guardia giurata, è amareggiato: «I controlli sono stati potenziati, ma evidentemente le leggi attuali non tutelano i cittadini. I vigilantes fanno un ottimo lavoro, anche se non hanno la stessa autorevolezza delle forze dell'ordine. Questo non toglie che facciano il loro lavoro con dedizione. Ho visto aumentare i controlli, ma neanche questo riesce a contenere queste persone». Il titolare della gelateria Il Morettino di via Leopardi, Mario Morico, è preoccupato: «Quell'uomo, che poi è stato arrestato - sostiene - prima mi aveva minacciato. Mi aveva chiesto delle cose in tedesco, gli ho risposto in modo fermo e mi ha sfidato a parole, viso a viso. Voleva dei soldi. Non è possibile vivere nella paura: certe cose sono inaccettabili. Conosco la guardia che è stata colpita. Mi spiace: sono dei bravi ragazzi». Da Eleonora Meloni (Pd) «siamo di fronte allo sbando di Fontanini e della sua giunta sul fronte sicurezza. È la prova che l'ordine pubblico non si garantisce con le guardie giurate o con i cani antidroga, e ancor meno con la faccia feroce del sindaco. Servono interventi di risanamento urbano, una più stretta collaborazione con la Questura, un presidio fisso di Polizia».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA