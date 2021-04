Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE È caos sulle quarantene rafforzate adottate in seguito alla circolare regionale per i casi di covid nelle scuole in provincia di Udine. Con molte famiglie sul piede di guerra, di fronte ad una situazione a macchia di leopardo, che vede provvedimenti più o meno restrittivi assunti a distanza di pochi chilometri o addirittura nell'ambito dello stesso comune.GLI EPISODIAlle elementari di Majano, per esempio, dopo il caso di una...