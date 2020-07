IL CASO

UDINE Dopo oltre un mese a Udine riapre la Terapia intensiva covid-19 per accogliere un paziente che era già ricoverato da alcuni giorni nel reparto malattie infettive del Santa Maria della Misericordia e che poi si è aggravato. Una riattivazione in tempi record, visto che, come sottolinea il direttore generale dell'AziendaFriuli centrale Massimo Braganti, era cosa fatta nel giro di «mezza giornata», tanto da meritarsi il plauso pubblico del vicegovernatore Riccardo Riccardi via tweet. Come ha spiegato Riccardi, «la riapertura della terapia intensiva covid a Udine si è resa necessaria per un paziente ricoverato da alcuni giorni alle malattie infettive», che successivamente si è aggravato. Un contagio nato dopo il ritorno «dall'Albania 15 giorni fa». A quanto si è appreso, si tratta di un cittadino albanese che fa parte di una famiglia di sei connazionali di Casarsa, risultati positivi al covid-19. Il primo a contrarre il virus è stato il capofamiglia, che dopo un viaggio nei Balcani ha iniziato a mostrare i sintomi del coronavirus. Altre due persone della stessa famiglia sono in osservazione, come ha fatto sapere la Regione. «Il nostro compito non è stato facile, ma, dopo oltre un mese, la terapia intensiva covid è stata riattivata in mezza giornata - dice Braganti -. Il pomeriggio era già pronta». Ma se «con numeri ridotti» è un conto, «se dovesse esserci un'ondata più importante, sarebbe un problema. Abbiamo già una quantità di posti letto di Medicina e Chirurgia a pieno regime, compatibili con le ferie del personale. Se adesso si dovesse aggiungere un'altra ondata di contagi seri, dovremmo re-interrompere una serie di attività». È lo scenario peggiore, ma un dirigente deve figurarselo per forza, immaginando sia «un possibile pericolo di contagi», sia la necessità di dover fare i conti «con la questione del personale», perché questo è periodo di ferie. «Adesso - prosegue Braganti - cominciamo ad avere un importante afflusso a tutti i nostri servizi. Se dovessero tornare delle difficoltà, dovremmo ridurre i flussi e quindi le attività. È il momento più delicato». Dopo la riapertura della terapia intensiva covid, «immediato - fa sapere la Regione - l'avvio dei protocolli per assicurare la disponibilità di personale medico e infermieristico tra i professionisti che in questi mesi di emergenza hanno maturato la maggior esperienza» per curare i pazienti con coronavirus. Ieri Riccardi ha tenuto un vertice con i direttori sanitari delle tre Aziende. «La giornata registra un'occupazione (in terapia intensiva ndr) ma il numero potrebbe salire nelle prossime ore», ha twittato. La Regione ha fatto sapere di essere pronta a «mettere in rete le strutture e i professionisti delle tre Aziende, a garantire la turnazione del personale addestrato al trattamento dei pazienti complessi e a far ripartire un modello emergenziale». Ma al contempo è stato «avviato un protocollo per assicurare la prosecuzione dell'attività chirurgica ordinaria». Resta alta la guardia sugli arrivi ai confini e sui rientri dall'estero, in particolare dai Balcani. Ed il tema dei rientri è uno di quelli sul tavolo del prefetto di Udine Angelo Ciuni. I positivi al virus in Fvg ieri erano 118. Ieri sono stati rilevati tre nuovi casi, tutti in provincia di Udine.

CAVARZERANI

Sfalci e pulizia del perimetro, posizionamento di torri faro nelle aree non illuminate (soprattutto nell'area verso la ferrovia), volontari a supporto della Polizia locale. Nella sintesi di Riccardi c'è tutto questo nel decreto firmato per la Cavarzerani, dichiarata zona rossa dal sindaco di Udine. La Protezione civile ha mandato volontari per «supportare le forze dell'ordine» in attesa dei rinforzi chiesti a Roma. I volontari hanno pulito e sfalciato il perimetro. Saranno impiegate 40 persone al giorno: spetterà a loro avvisare in caso di tentativi di fuga. Nel sopralluogo fatto ieri mattina dal Comune decisi anche più controlli. Sotto la lente il destino delle scale che portano alle garitte.

Camilla De Mori

