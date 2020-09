IL CASO

UDINE Dopo il caso del professore di liceo di Monfalcone positivo al covid, con 115 alunni di cinque classi in isolamento fiduciario (fra cui una ragazza residente a Fiumicello e uno studente di Villa Vicentina, entrambi maggiorenni), stavolta il coronavirus ha colpito una maestra di Manzano che insegna in un asilo di via Fabiani a Gorizia, che ha scoperto di essere stata contagiata grazie al test sierologico sul personale della scuola e al successivo tampone. La scuola è stata chiusa in via precauzionale per la sanificazione degli ambienti e tutti i dipendenti, oltre ai bambini delle due classi coinvolte e ai loro genitori, per un totale di una cinquantina di persone, saranno sottoposti al test molecolare per verificare eventuali nuovi casi di infezione. A comunicarlo, ieri mattina, con una nota, è stato lo stesso vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, spiegando che gli esami, in programma questa settimana partiranno dagli adulti per proseguire poi sui bimbi «in base all'indagine epidemiologica, poiché le probabilità di contagio dei bambini sono molto scarse».

MANZANO

Ieri mattina il sindaco di Manzano, Piero Furlani, ha appreso dal cronista la notizia della positività di una sua concittadina. Come spiega il suo vice Lorenzo Alessio, «di norma quando al sindaco arrivano i tabulati dell'Azienda sanitaria, contatta al telefono le persone positive e si sincera delle loro condizioni, rammentando di seguire quanto prescritto. Anch'io ho appreso dai media la notizia del contagio della nostra concittadina. Ma non siamo preoccupati. Gestiamo la cosa nel migliore dei modi e teniamo monitorata la situazione». A Gorizia il sindaco Rodolfo Ziberna ha spiegato che «eravamo consapevoli che sarebbe potuto accadere, ma ugualmente mi dispiace, soprattutto per le famiglie che si ritrovano a dover affrontare nuovi disagi proprio nel momento in cui speravano di poter recuperare i ritmi di vita normali. Ci sarà la massima disponibilità, da parte del Comune a risolvere eventuali problematiche legate alla situazione. Da quanto risulta la persona contagiata sta bene e l'Azienda sanitaria ha comunicato che saranno effettuati i tamponi non solo a chi è venuto in contatto diretto ma a tutto il personale e a bambini e genitori delle due classi coinvolte. Se non ci saranno altri casi positivi, la scuola, sottoposta nel frattempo a sanificazione, sarà riaperta martedì prossimo».

LA BASSA

Dopo i casi di tre studenti contagiati e i successivi tamponi, il preside dell'Einstein e dell'Iti di Cervignano, Oliviero Barbieri, ieri ha potuto dire finalmente che «al liceo Einstein nessun positivo. Domani (oggi ndr) lezioni regolari. Anche all'Iti nessun positivo». Ieri pomeriggio via ai tamponi anche per i 115 studenti del liceo Buonarroti di Monfalcone, che sono arrivati a scuola con i loro genitori per sottoporsi all'esame. Fra i ragazzi in isolamento fiduciario, come spiega il preside Vincenzo Caico, ci sono anche sei giovanissimi nati in provincia di Udine, di cui solo due residenti nel nostro territorio, «una studentessa di Fiumicello e uno studente di Villa Vicentina. Entrambi maggiorenni, frequentano il linguistico e scienze applicate». Per i test, «è andato tutto bene. Gli esiti ce li potrebbero dare nel giro di 24-48 ore. Per questa settimana, comunque, li teniamo a casa. Quanti risulteranno negativi, penso la stragrande maggioranza, potranno tornare a scuola la prossima settimana». Ieri in regione sono stati riscontrati 20 nuovi contagi («Soprattutto contact tracing e rientri», spiega Riccardi), che portano il totale dei positivi a 349. In provincia di Udine, 7 nuovi casi. Le persone in isolamento salgono a 583. I malati in terapia intensiva scendono da tre a due.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA