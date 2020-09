IL CASO

UDINE Dopo i casi di piccoli colpiti dal covid alle materne, ora il coronavirus contagia anche una bambina dell'asilo nido. A memoria del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, che sta seguendo passo passo tutte le fasi della pandemia, è il primo caso in Friuli.

CERVIGNANO

Di sicuro è il primo caso al nido comunale di Cervignano, che ha riaperto, come tutti, il 6 settembre, come spiega il sindaco Gianluigi Savino, che nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti anche con la positività di un bimbo alla materna parrocchiale. «La bambina del nido (nel gruppo lilla ndr) aveva un po' di raffreddore, i bimbi piccoli sono soggetti, si sa. Il pediatra ha ritenuto di fare il tampone ed è emersa la positività - spiega il primo cittadino di Cervignano -. L'esito è arrivato ieri sera (venerdì ndr). La piccola ha meno di 3 anni ed è di una famiglia non di Cervignano ma di un paese del circondario. Per fortuna, sta bene: la cosa confortante è che tutti i bambini contagiati sinora sono asintomatici». Nel nido comunale i bimbi sono «circa una sessantina. In funzione di prevenzione al covid lo abbiamo organizzato a bolle, creando dei gruppi, appunto delle bolle, di sei, sette, otto bambini al massimo, che fanno le attività separati dagli altri. Un modo per affrontare al meglio un'evenienza del genere. Nel caso di un contagio, come accaduto, si isola solo il gruppo di quel bambino. Adesso, isolata una bolla, le altre possono continuare a galleggiare, quindi a fare scuola. Oggi (ieri ndr) non c'era attività al nido. Adesso vedremo con l'autorità sanitaria come procedere». Di certo, assicura, «l'asilo non sarà chiuso. Il sistema a bolle è fatto apposta perché il contagio non dilaghi. Dovremo fare una doppia sanificazione, quella normale e quella plus, che è ancora più accurata. Poi saranno fatti i tamponi al Burlo ai bambini della bolla in cui c'era la piccola risultata positiva al coronavirus, ai genitori, alle due maestre e a un inserviente, per un totale di quasi una trentina di persone».

I PRECEDENTI

Non si può dimenticare che già prima della ripresa delle lezioni erano stati contagiati tre studenti delle superiori (un ragazzo e una ragazza all'Iti e un alunno all'Einstein), con il conseguente isolamento fiduciario e la raffica di tamponi, fortunatamente con esito negativo. Poi, sempre nella cittadina della Bassa, pochi giorni fa, è stata riscontrata la positività di un bambino nella materna parrocchiale Maria Immacolata. «I tamponi ai 16 compagni del piccolo sono risultati tutti negativi - dice Savino -. La sezione riaprirà il 25 settembre»

GLI ALTRI CASI

Anche all'asilo parrocchiale Maria Immacolata di Camino al Tagliamento un bambino è risultato positivo al covid-19. Fortunatamente, come spiega il sindaco del comune del Codroipese, Nicola Locatelli, «dei 19 tamponi fatti, sia i bambini sia le maestre del piccolo contagiato sono risultati tutti negativi al coronavirus. Le insegnanti riprenderanno a lavorare lunedì mentre i bambini dovranno concludere il periodo di quarantena prescritto dalle autorità sanitarie, che durerà fino al 25 settembre». Anche a Carlino una piccola, che frequenta una materna paritaria, è risultata positiva al virus nei giorni scorsi e sono scattati i test per i suoi compagni di classe oltre che per i familiari.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA