UDINE Crescono i contagi da Coronavirus di origine professionale denunciati all'Inail tra la fine di febbraio e il 15 maggio, quasi 44mila in Italia. Il 72,8% delle denunce riguarda il settore della sanità e dell'assistenza sociale con le regioni del Nord che totalizzano i tassi più alti. In questo contesto il Friuli Venezia Giulia, a eccezione della Valle D'Aosta, è la regione del Nord con il tasso più basso di denunce, l'1,7% come evidenzia il terzo report dell'Istituto con le denunce ricevute. Un dato che conferma anche l'attenzione alla tutela della salute all'interno di aziende e imprese del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia, tanto che non si arrestano le richieste da parte dei datori di lavoro ai laboratori privati per sottoporre a test sierologici o tamponi i propri dipendenti, ma il Fvg è, ancora ad oggi, l'unica regione del Nord Italia a non consentire l'esecuzione dei test da parte delle strutture private, un unicum tra le regioni settentrionali.

«Di fatto esiste un'asimmetria regionale commenta la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli - Così si creano disparità tra territori, che penalizzano le persone, le imprese e gli operatori del settore in modo ingiustificato. Una situazione che genera soltanto confusione e comportamenti fai da te, in questo caso pericolosi».

I numeri dicono che le aziende della regione vogliono operare in piena sicurezza e molti imprenditori cercano una sicurezza in più proprio nei test. Una strada da seguire?. «Abbiamo centinaia di esperti, pagati mensilmente sostiene Mareschi - ma vi pare possibile non avere ancora un giudizio scientifico univoco su questi test? È inaccettabile. È assolutamente necessaria l'adozione di una linea di condotta comune nazionale, che metta i cittadini e le imprese nelle condizioni di usufruire dei medesimi servizi. Ricordiamoci aggiunge - che a oggi non c'è ancora una normativa chiara per la tutela delle imprese in caso di contagio dei lavoratori all'interno delle stesse. Si parla di una modifica delle disposizioni in essere, ma su questo fronte ancora non si è visto nulla di concreto. Tale incertezza mette gli imprenditori in una condizione di necessità sul fronte dell'autotutela, che induce a cercare ogni precauzione possibile, anche utilizzando i test sierologici».

Se nei prossimi giorni la Regione non si esprimerà sulla questione, aprendo ai laboratori provati, molti imprenditori sono pronti a fare qualche chilometro e rivolgersi alle strutture venete, considerando che dal 3 giugno si potrà ricominciare a muoversi al di fuori del territorio regionale e con un aggravio di tempi e costi. Per la presidente di Confindustria, proprio questo «meccanismo di autotutela, visto che i test sono vietati in Friuli Venezia Giulia, ma sono disponibili a due passi da noi, nel vicino Veneto, spingerà gli imprenditori verso una ricerca fuori regione creando, da una parte, un danno economico al Friuli Venezia Giulia e, dall'altra, l'impossibilità delle strutture private del territorio di rimanere vicine alle aziende».

Alcuni laboratori della regione si sono già attrezzati, altri attendono eventuali linee regionali per poter procedere con l'acquisto della strumentazione che deve rispondere ai requisiti che, nel caso, la Regione richiederà. E in attesa rimangono anche le realtà imprenditoriali, consapevoli che i contagi da Covid-19 si configurano come infortunio sul lavoro e sono molti a temere questo rischio, nonostante le recenti rassicurazioni dell'Inail con la circolare dello scorso 20 maggio sulla tutela assicurata ai lavoratori.

Il bilancio di ieri in regione parla di tre nuovi contagi e altri due decessi nell'area giuliana (329 in totale: 184 a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia), con le persone attualmente positive al Coronavirus ai diversi livelli scesi a 462, 51 in meno rispetto alla giornata di sabato. In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente, mentre quelli ricoverati in altri reparti risultano essere 62.

