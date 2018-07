CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Colpo di scena ieri in Consiglio regionale a Trieste. Dopo quasi due ore di sospensione dei lavori, richiesti dal capogruppo della Lega Mauro Bordin, il Carroccio ha annunciato in Aula il ritiro di tutti gli emendamenti della maggioranza, contenenti stanziamenti puntuali, alla manovra di assestamento di bilancio da 40,9 milioni di euro.CAMBIO DI ROTTAL'intenzione è quella di proporre una legge quadro «che in tempi molto brevi consentirà di dare risposta alle varie esigenze che abbiamo riscontrato sul territorio» ha spiegato...