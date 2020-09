IL CASO

UDINE C'era anche una cellula udinese nella rete di trafficanti di esseri umani sgominata dalla Polizia di Stato grazie ad una maxi inchiesta condotta sotto la regia della Dda di Palermo che all'alba di ieri si è conclusa con il fermo di indiziato di delitto a carico di diciotto cittadini stranieri, accusati, a vario titolo, di appartenere ad un'associazione a delinquere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e all'esercizio di abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e altre ipotesi di reato contro la persona, l'ordine pubblico, il patrimonio e la fede pubblica.

LA CELLULA

Le attività investigative, supportate da pedinamenti, perquisizioni e sequestro, hanno permesso di individuare la base operativa del sodalizio fra Milano, dove è presente una grande comunità di cittadini arrivati dal Corno d'Africa, e il Nordest, ma anche l'esistenza di una complessa rete di hawaladar, ossia intermediari di un sistema illegale di trasferimento di soldi, il sistema fiduciario hawala, che, secondo gli inquirenti, opererebbe sul territorio italiano. Secondo gli esiti dell'inchiesta, infatti, le attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina sarebbero state garantite a fronte dei pagamenti fatte o dai migranti stessi o dai loro familiari e amici che avrebbero spedito il denaro chiesto dai trafficanti usando questa rete di hawaladars, i garanti. Secondo le risultanze investigative, Tekliyes sarebbe stato «il capo della cellula operante principalmente nel territorio di Udine», mentre Mussie Ghirmay e Musie Andemickael sarebbero stati individuati come presunti «capi della cellula operante principalmente nel territorio di Milano. Fra i «capi e promotori dell'associazione», sempre secondo gli inquirenti, ci sarebbero anche due cittadini eritrei rimasti latitanti, che opererebbero principalmente fra l'Africa, il Golfo Persico e altri Stati extraeuropei. Ieri mattina all'alba i poliziotti della Squadra Mobile di Udine, diretta da Massimiliano Ortolan, hanno bloccato a casa sua nel capoluogo friulano il 47enne eritreo Tekliyes, ritenuto dagli investigatori un insospettabile: a quanto si è appreso, era regolarmente presente sul territorio italiano, dove lavorava come operaio e aveva la fedina pulita.

IL SISTEMA

Secondo le accuse, il cittadino eritreo avrebbe fatto da hawaladar, ossia da garante del trasferimento illecito di denaro attraverso il sistema dell'hawala, in uso in molte organizzazioni criminali non solo africane. Un sistema per il trasferimento orale che si affida a codici comunicati a voce e punti di riferimento fiduciari disseminati sul territorio per la riscossione del denaro. Il metodo hawala nel contesto evidenziato dall'indagine sarebbe stato utilizzato per il pagamento dei viaggi dei migranti o per saldare il prezzo della loro liberazione dalle safe house sul territorio libico. All'esito delle indagini, infatti, ad alcuni indagati è stata contestata anche la normativa in materia di esercizio delle attività finanziarie, proprio perché avrebbero offerto, con il sistema hawala, la possibilità, dietro incasso di commissioni, di effettuare e ricevere pagamenti e di trasferire fondi all'estero e in Italia in violazione delle norme del Testo unico bancario. Reati aggravati per aver commesso il fatto avvalendosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato.

