IL CASOUDINE Aperto in anticipo sui tempi ieri il primo tratto a tre corsie dell'A4 in Friuli Venezia Giulia: quello tra il nodo di Palmanova e fino a un chilometro e mezzo oltre l'area di servizio di Gonars in direzione Venezia. Una porzione di arteria contenuta per estensione, 3,5 chilometri, ma strategica per la complessità di realizzazione coinvolge il nodo di interconnessione fra A4 e A23 - e per la criticità del traffico su questo punto, che rappresenta il primo sub lotto del quarto lotto, quello tra Gonars e Villesse. È l'evento...