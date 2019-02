CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTRIESTE Telecamere negli asili nido, scuole dell'infanzia e nelle strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. Il Friuli Venezia Giulia si attiva sul fronte della sicurezza e della tutela dei soggetti più deboli grazie alla proposta di legge presentata dai consiglieri regionali di Forza Italia Mara Piccin, Piero Camber e da Giuseppe Ghersinich della Lega. Il provvedimento 7 articoli è stato illustrato ieri in terza commissione del Consiglio regionale. Sono le cronache locali del resto a...