TREVISO «Vi chiediamo di tenere a casa il bambino finché non arriverà l'insegnante di sostegno». Il primo giorno di scuola in assenza di maestri e professori dedicati alla didattica degli alunni con disabilità può attendere. E gli studenti disabili intanto restano a casa. Appena il tempo di far suonare la prima campanella e nelle scuole della Marca già avanza l'onda d'urto delle ricadute dei ritardi delle nomine dei docenti. Sostegno incluso. Rimaste, seppur con l'anno scolastico al via, ad oggi in alto mare. E sono ben 133 gli alunni e studenti con disabilità certificata ad oggi nelle scuole della Marca in attesa dell'arrivo dei loro maestri e professori. I primi a rispondere assente all'appello. E crescono i casi di famiglie che si vedono costrette per questo ad arrivare a tenere i figli a casa: «Se lo portate a scuola, senza insegnante di sostegno, vostro figlio rischia di restare da solo. Questo mi ha detto la scuola. Così per ora resta a casa».

Non è più disposto a sentire ragioni V. B, papà di un ragazzo di tredici anni con autismo, iscritto in una scuola media dell'opitergino mottense. Il diritto all'istruzione non può ammettere ritardi: «La scuola si è sempre fatta in quattro per mio figlio ma quest'anno per la prima volta ci ritroviamo in attesa della nomina dell'insegnante di sostegno spiega il papà del ragazzo . Ed è iniziata questa assurda pantomima. Se lo portiamo a scuola il rischio è che rimanga solo. Con la sua disabilità allo sbaraglio. Così per adesso siamo costretti ad aspettare le chiamate per le nomine dei supplenti. Quello che sta succedendo è paradossale. Ormai in Italia siamo alla deriva. Quale spiegazione dovrei dare a mio figlio? Siamo riusciti a dirgli che manca il suo professore. Intanto però ha visto i suoi compagni tornare in classe». E se nelle classi della Marca sono 133 insegnanti di sostegno ancora in attesa di nomina si moltiplica il monte ore delle cattedre destinate ad altrettanti alunni con disabilità.

Ma se le scuole sono riuscite a giocare d'anticipo nell'assegnazione delle ore di sostegno per quanto riguarda le certificazioni giunte prima di agosto, lo stesso non si può dire per le richieste giunte fino a ridosso dell'avvio del nuovo anno scolastico. E la conseguente domanda per il sostegno fatta recapitare insieme all'Ufficio scolastico territoriale e all'Usl. E intanto per l'arrivo degli insegnanti di sostegno richiesti le scuole sono costrette ad attendere: «Le certificazioni arrivate tra agosto e settembre necessitano della richiesta alla Direzione scolastica regionale spiega la dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale Barbara Sardella Perché si tratta di posti in deroga. Non previsti nell'organico. E quest'anno abbiamo visto crescere il numero delle certificazioni che hanno continuato ad arrivare anche nel periodo estivo. E questo richiede la tempistica necessaria». Qualche dato. Sono 3.103 gli alunni e studenti con disabilità in classe nelle scuole della Marca nell'anno scolastico appena iniziato. In cattedra un esercito di 1.813 docenti di sostegno. Di cui 980 al lavoro in classe con un solo studente: «Purtroppo serve il tempo per poter lavorare all'assegnazione delle cattedre dopo le ultime certificazioni giunte ribadisce il provveditore in un anno così difficile come quello della ripartenza che vede concentrarsi tante scadenze urgenti in contemporanea».

Alessandra Vendrame

