IL CASO

TREVISO Tutti negativi i test covid effettuati sulle persone che sono entrate in relazione con un 55enne risultato positivo e iscritto alla piscina di Valdobbiadene (Tv). E che in ferie aveva fatto, tra altre cose, una gita Jesolo. Sospiro di sollievo per le tredici persone residenti nel Trevigiano che sono venute a vario titolo in contatto con lui. Per i compagni di nuoto è cessata l'emergenza, mentre le persone che sono andate in passeggiata con lui e il collega di lavoro resteranno precauzionalmente in quarantena per 15 giorni. L'allarme era scattato la scorsa settimana, dopo che l'uomo, un 55enne che lavora alla Cementirossi di Pederobba, aveva avvertito qualche lieve sintomo influenzale e si era presentato dal medico curante. «Non saprei dire in che modo posso aver contratto il Covid», avrebbe detto l'uomo ai sanitari dell'Usl quando, nei giorni scorsi, si è sottoposto al tampone. «Dalle sue testimonianze, rintracciando i diversi contatti, abbiamo ricostruito gli spostamenti delle ultime settimane - riferisce il direttore generale Francesco Benazzi - il 55enne era ferie ma non ha fatto viaggi all'estero. È stato a casa, ha effettuato un'escursione in montagna e una gita a Jesolo». L'azienda ha accelerato sui tamponi per poter consentire alle persone entrate in contatto con il positivo di uscire dall'isolamento e riprendere la propria vita. I controlli si sono concentrati anche sul luogo di lavoro, dove l'uomo è rientrato dopo alcuni giorni di ferie.

Alla Cementirossi il direttore Maurizio Schininà conferma come la situazione sia sotto controllo. «Non abbiamo evidenza di alcun contagio. Il lavoratore è rientrato da una settimana di ferie. Lunedì nessun problema al triage con il termoscanner. Poi nel pomeriggio di martedì ha accusato lievi sintomi ed è andato a casa. Il medico ha prescritto il tampone ed è emersa la positività».

Intanto a Treviso un altro caso legato ai Balcani. Rientrato dal Kosovo venti giorni fa, un 57enne si è rivolto al pronto soccorso dell'ospedale. E qui è risultato positivo al coronavirus. Ora si trova in isolamento domiciliare assieme a tutta la famiglia: lui la moglie, il figlio e la nuora. Oggi verranno eseguiti i tamponi sui familiari per capire se anche loro sono stati contagiati. Il 57enne non lavora ma l'Usl della Marca verificherà se ci sono stati altri contatti al di fuori dell'ambito familiare.

Mauro Favaro

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA