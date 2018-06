CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO]TREVISO Tra Ca' Sugana e Contarina i rapporti, ultimamente, non sono dei migliori. In campagna elettorale le bordate dell'ormai ex sindaco Giovanni Manildo, adesso gli strali dell'attuale primo cittadino Mario Conte che, alla prima occasione utile, ha puntato il dito contro i bidoncini della raccolta differenziata in centro storico: «Non voglio più vederli messi disordinatamente in giro per le strade. Il rilancio turistico della città passa anche da questo. Parleremo con Contarina». Il giorno dopo il sindaco non torna sui suoi...