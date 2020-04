IL CASO

TREVISO Sulle case di riposo trevigiane si sta posando la lente della magistratura. La diffusione dei contagi tra i più indifesi, come già accaduto in altre quattro province venete, ha fatto infuriare i familiari degli ospiti che hanno contratto il virus, o peggio, che per colpa del Covid-19 hanno perso la vita. La battaglia legale parte da Casa Fenzi a Conegliano, ma potrebbe essere seguita anche dal Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dal Gris di Mogliano e da Ca' dei Fiori di Casale sul Sile. Ovvero le quattro residenze per anziani che risultano tra le più colpite in queste settimane, anche se con dati e modalità differenti. Di certo c'è che già oggi, salvo imprevisti, verrà depositato nella caserma dei carabinieri di viale Spellanzon, a pochi passi da Casa Fenzi, un esposto da Vittorio Zanette, presidente del comitato familiari della residenza per anziani coneglianese. Un atto che darebbe il via alle indagini da parte della Procura di Treviso sulle cause che hanno fatto emergere, come attestato sabato pomeriggio dallUsl 2, la positività al coronavirus di 100 ospiti su 184 (di cui 89 asintomatici e 11 con pochi sintomi) e di 36 operatori su 160. «È come se fosse entrato un gatto in una voliera», questa limmagine, al tempo stesso cruda ed efficace, scelta dal presidente dei familiari per descrivere lo sconcerto suo e di altri parenti di ospiti per gli alti numeri di contagio all'interno della storica istituzione coneglianese.

L'ATTACCO

Con l'assistenza di un legale, Zanette è pronto a chiedere alla magistratura che venga fatta luce su eventuali responsabilità connesse a un ingresso così massiccio del Covid-19 nella casa di riposo e sulle difficoltà che i familiari avrebbero incontrato nell'ottenere dai vertici della residenza per anziani informazioni puntuali e aggiornate sulla diffusione del contagio tra ospiti e operatori. «Voglio capire perché a Casa Fenzi si è creata una situazione così grave mentre altrove ci sono case di riposo con zero casi certificati. Finora non ci è stato detto, ma i limiti della pazienza sono ormai superati. Andrò dai carabinieri perché qui parliamo della salute e della vita delle persone» ribadisce Zanette, che ha affrontato largomento anche con il sindaco Fabio Chies, il quale ammette che «la Fenzi è tra le case di riposo più problematiche della Marca, ma abbiamo trovato nell'Usl 2 massima collaborazione per trovare le soluzioni migliori. Dopo la nuova serie di tamponi, i positivi tra gli ospiti dovrebbero essere scesi intorno al 40%. Ieri abbiamo sanificato i piazzali delle case di riposo della città, alle quali la protezione civile ha fornito mascherine, più di 5mila solo alla Fenzi nellultimo mese».

I FRONTI

I dati ufficiali dell'Usl parlano di 7 decessi di pazienti con Covid, ma in una lettera del 15 aprile il presidente della casa di riposo Gianni Zorzetto scriveva che nella prima metà di aprile «sono deceduti 25 ospiti, dei quali un congruo numero, a giudizio dei medici di struttura, riconducibili a cause da Covid-19». Non va meglio al Cesana Malanotti. I familiari degli ospiti chiedono anche qui chiarezza, appoggiati dadal gruppo di minoranza Partecipare Vittorio-Rinascita Civica. Su 151 ospiti sotto posti a tampone 78 sono positivi (63 asintomatici) mentre sono 34 su 168 gli operatori che hanno contratto il virus. In totale i decessi sono 11. Non si parla ancora di denuncia all'autorità giudiziaria, ma l'iniziativa contro Casa Fenzi potrebbe fare da apripista. Un po' meno accesi gli altri fronti caldi. Il cluster di Ca' dei Fiori a Casale sul Sile si sta spegnendo (erano risultati positivi 43 anziani su 80, ora sono scesi a 6, ndr) così come il focolaio al Gris di Mogliano Veneto. Le misure di sicurezza adottate hanno di fatto bloccato la diffusione del virus, e i contagi stanno calando in entrambe le strutture. Così come al Santa Maria de' Zairo di Zero Branco: l'ultima serie di tamponi ha rilevato solo 5 casi di positività tra gli ospiti e zero tra gli operatori. La task force regionale ha controllato 57 strutture per anziani a Treviso: su 6.200 ospiti totali ci sono 55 decessi e 202 casi di positività (il 3%) dopo 5.864 test rapidi effettuati e 649 tamponi. Sono invece 117 gli operatori contagiati su una platea di 5.577 (il 2%). Segno che molte strutture sono risultate immuni al contagio, come ad esempio le case di riposo di Farra di Soligo e Follina a cui si aggiunge un solo caso di positività, una 90enne dello Zalivani, tra gli oltre 800 ospiti delle strutture dell'Israa.

Luca Anzanello

Giuliano Pavan

