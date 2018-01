CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Squadre addestrate per gestire le emergenze, transenne o mezzi pesanti, per bloccare attacchi terroristici, la Scia Panevin e adeguate vie di fuga. Troppi i requisiti necessari secondo le nuove disposizioni antiterrorismo, al punto che molte associazioni hanno dovuto rinunciare al tradizionale falò dell'Epifania. A Casier ha detto addio al panevin organizzato da 25 anni dal gruppo Amici Camate perché i volontari non sono riusciti ad avere abbastanza risorse per garantire tutte le regole. A Canizzano la Pro Loco ha rinunciato...