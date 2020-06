IL CASO

TREVISO Sono stati in prima linea durante l'emergenza coronavirus. E anche se oggi i contagi stanno finalmente mollando la presa, gli ospedali continuano comunque a essere chiamati a un super-lavoro. Dopo l'ondata Covid, bisogna recuperare esattamente 9.112 interventi chirurgici e 22.630 visite non urgenti che sono state sospese e rinviate nei due mesi di blocco, dal 5 marzo al 4 maggio. In questo periodo le liste d'attesa si sono inevitabilmente allungate. Adesso bisogna riprogrammare 2.731 operazioni per quanto riguarda le unità di Oculistica. Principalmente cataratte: 1.074 a Treviso; 264 a Oderzo; 767 a Conegliano; 222 a Montebelluna. Più 404 interventi di chirurgia ambulatoriale oculistica a Castelfranco. Discorso simile per la Chirurgia generale, che complessivamente ha visto saltare 1.339 interventi. Un numero in linea con quello delle Ortopedie: qui sono stati rinviate 1.329 operazioni. La maggior parte per l'impianto di protesi.

COME ORGANIZZARSI

«Le cataratte andremo a recuperarle velocemente assicura Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca ci stiamo già organizzando per poter eseguire una decina di interventi in day hospital per ogni seduta. Ovviamente nella massima sicurezza: non ci sono problemi. Allo stesso modo recupereremo le liste d'attesa delle Ortopedie riguardanti la protesica». Anche la Cardiochirurgia di Treviso e le Cardiologie di Treviso, Castelfranco e Conegliano hanno dovuto rallentare la propria corsa: sono slittati in tutto 88 interventi di cardiochirurgia e 567 di cardiologia, come angioplastiche e coronarografie. L'Otorinolaringoiatria ha contato 878 operazioni in meno del previsto. Di queste, 539 a Vittorio Veneto, che è stato trasformato in Covid Hospital e che di conseguenza ha dovuto ridurre l'attività del proprio centro di riferimento per la laringe. Sono inoltre saltati 642 interventi chirurgici nelle Urologie e 588 nelle unità di Ostetricia e ginecologia. Più 135 operazioni di chirurgia pediatrica. Alle quali si aggiungono 113 interventi di Neuroradiologia, 112 di Neurochirurgia e 73 della Breast Unit, il settore dedicato alla cura dei tumori del seno. «Va chiarito che tutti gli interventi urgenti sono stati garantiti sempre e comunque. Compresi ovviamente quelli per tumori. L'emergenza coronavirus non ha fermato queste operazioni sottolinea Benazzi durante il cosiddetto periodo di fermo macchine abbiamo comunque eseguito nei nostri ospedali 4.723 interventi chirurgici che erano urgenti o di natura oncologica. Sul resto, invece, ci sono stati degli slittamenti. Anche gli interventi per tumori benigni sono stati sospesi e ora verranno recuperati. Ma la sospensione è scattata solo per quelli effettivamente rinviabili».

LA RIPRESA

Dallo scorso 4 maggio è iniziata la riprogrammazione degli interventi chirurgici. Così come è già iniziata la rincorsa per il recupero delle visite specialistiche saltate. Nel periodo di blocco delle attività non urgenti sono comunque state eseguite 24.593 prestazioni considerate non rinviabili. Non si è rimasti fermi, insomma. Altre 41.183 visite, invece, sono state fatte slittare in attesa che finisse l'emergenza. E a un mese dalla riapertura degli ospedali il conto è già stato praticamente dimezzato. Dopo la rivalutazione delle priorità da parte dei medici di famiglia, dal 4 maggio al 7 giugno sono state infatti eseguite 18.553 prestazioni. A conti fatti, ad oggi restano da recuperare esattamente 22.630 visite specialistiche (13.909 nel distretto di Treviso, 6.598 in quello di Asolo e 2.123 nell'area di Pieve di Soligo). Il totale è formato da 12.187 prestazioni con priorità D e P, cioè da fare entro 30 e 60/90 giorni dalla prescrizione, più 10.443 controlli, che adesso si punta a garantire attraverso il tele-consulto. «Già nel primo mese siamo riusciti a dimezzare il numero delle visite che erano state sospese. Continueremo su questa strada. L'idea è di ampliare le attività anche nelle giornate di sabato dice il direttore dell'azienda sanitaria di pari passo, abbiamo attivato un gruppo di lavoro per far partire quanto prima il tele-consulto». A riguardo c'è già stato un confronto con i medici di famiglia. Non tutti sono favorevoli alle visite di controllo a distanza. Altri, invece, hanno già dato la loro disponibilità a collaborare. Nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli. «Partiamo con l'obiettivo di eseguire tutti i controlli in tele-consulto tira le fila Benazzi nel momento in cui c'è la possibilità, che viene valutata per ogni singolo caso, non serve che i pazienti si rechino in ospedale o nei poliambulatori».

Mauro Favaro

