IL CASO

TREVISO Sono partiti da Treviso per andare a fare serata in discoteca a Jesolo, ma quando hanno trovato i portoni chiusi si sono riversati fra spiagge e piazze assieme ad altre decine e decine di giovani. Poi è scoppiata una violenta rissa, in piazza Mazzini. Erano già le 2.30 di notte quando più gruppi di ragazzi hanno iniziato a picchiarsi selvaggiamente tra calci, pugni e colpi proibiti. Quattro i feriti, due dei quali caduti a terra e trasferiti in pronto soccorso, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Immediato l'intervento della Polizia di stato, che ora sta indagando sulle cause scatenanti dello scontro. Una trentina i giovani coinvolti, alcuni dei quali già identificati, tutti con un età compresa tra i 18 e i 20 anni, in maggioranza residenti nella provincia di Treviso anche se molti sono di origine straniera.

L'ESCALATION

Alcuni minuti prima di questo episodio, sulla spiaggia di piazza Mazzini, si era registrato un primo tafferuglio subito sedato dagli agenti. Ma poco dopo aver ripristinato la calma, la scintilla è accesa in piazza Mazzini, di fronte alla grande panchina di legno. È qui che due bande hanno iniziato a fronteggiarsi, alla faccia dei distanziamenti sociali, dell'obbligo di usare le mascherine e dei divieti di assembramento. Chi si trovava nella piazza ha riferito di aver visto numerosi giovani correre tra le gallerie del vicino condomino. Il caos è scoppiato all'esterno, tra pestaggi collettivi e inseguimenti. Poco più di un minuto di autentica follia collettiva dove è successo praticamente di tutto, con un giovane inseguito e picchiato dal branco inferocito e altri due ragazzi finiti a terra poi soccorsi dal personale del 118. Immediato l'intervento degli agenti della polizia, che hanno evitato che la situazione degenerasse ulteriormente e allontanato i curiosi.

LE INDAGINI

Da subito sono state avviate le indagini ascoltando le varie testimonianze e vagliando le immagini registrate dal sistema di video sorveglianza comunale, con un'attività che è durata fino all'alba. Piazza Mazzini è da anni una della zone più calde della città, per questo il Comune ha aumentato il numero di telecamere, che avrebbero ripreso quanto accaduto. Senza dimenticare le immagini riprese con i telefonini da alcune persone, con il video della rissa che ieri hanno fatto il giro della rete. Materiale ora è verrà esaminato degli inquirenti, che stanno indagando su quanto accaduto e per identificare i vari protagonisti per poi procedere con le varie denunce. Pochi i dubbi sul fatto che i giovani abbiamo agito sotto l'effetto dell'alcol, forse anche di altre sostanze. Tanto più che la rissa è avvenuta in una zona nota per lo spaccio di droga. Tutto potrebbe esser partito per qualche futile motivo, come uno sguardo non gradito o un spinta. Oppure un complimento a una ragazza ritenuto eccessivo. Ma anche per tutte queste situazioni messe assieme e appunto esasperate dall'abuso di alcolici. Tutte ipotesi che gli agenti coordinati dal dirigente del commissariato Marco Fabbro, stanno valutando con estrema attenzione. Di certo quanto accaduto ha fatto tornare di estrema attualità la questione sicurezza per la zona di piazza Mazzini, una zona che più volte in passato, anche nelle scorse settimane, è stata al centro di tensioni.

Giuseppe Babbo

