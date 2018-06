CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Per i baristi e i commercianti del centro era diventato un vero e proprio incubo. Piccoli furti, molestie ed atti osceni davanti ai clienti, danneggiamenti e più o meno gravi aggressioni che gli avevano fatto accumulare una dietro l'altra ben 16 denunce in poco più di tre mesi. Denunce che ovviamente, in quanto tali, non gli avevano impedito di continuare a disturbare, per usare un eufemismo, le attività dei locali del centro storico. Almeno fino a venerdì quando la polizia lo ha accompagnato nel centro per i rimpatri di...