IL CASO

TREVISO Oltre 300 positivi al coronavirus nelle case di riposo trevigiane. È il primo risultato del programma di test a tappeto avviato dall'Usl della Marca. Fino ad ora sono state controllate 18 strutture. Per un totale di 1.635 tamponi già eseguiti, tra personale e ospiti. È risultato positivo il 40% degli anziani. E l'8% degli operatori. «I numeri sono elevati perché i controlli sono partiti dalle case di riposo che avevano già casi sospetti sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl la metà dei positivi non presenta sintomi. Le percentuali caleranno quando andremo a controllare le strutture dove non sono stati segnalati casi sospetti. Allo Zalivani dell'Israa, ad esempio, abbiamo evidenziato solo un'ospite positiva su 130 persone». In tutte le strutture è stato già disposto l'isolamento degli anziani che potrebbero essere stati contagiati dal Covid-19. Quando il programma di test a tappeto verrà ultimato, si farà chiarezza in modo definitivo.

NUOVE STRUMENTAZIONI

Nel frattempo si procede con la massima prudenza. L'Usl ha anche acquistato 58 termo-scanner. Inizieranno ad arrivare dal 10 aprile. Verranno installati all'ingresso delle case di riposo per controllare la temperatura a tutto il personale in entrata, così da ridurre il rischio che qualcuno, ovviamente senza saperlo, porti dentro il coronavirus. Con l'inizio di aprile è stato formalmente chiuso il periodo dell'influenza stagionale. Ora in caso di sintomi si guarda subito al Covid-19. Il caso più eclatante tra le case di riposo resta quello di Ca' dei Fiori di Casale sul Sile. Ci sono 43 anziani positivi su 83. Più 17 positività tra il personale, compreso direttore e coordinatrice. Tanto che adesso si pensa di trasformarla nella prima casa di riposo dedicata ai positivi al coronavirus, spostando le persone non contagiate in altre strutture. «Se i direttori delle case di riposo saranno d'accordo, ne faremo una dedicata al Covid», conferma Benazzi. Probabilmente sarà scelta proprio quella di Casale. Al momento, però, non ci sono comunicazioni ufficiali.

IL MONITORAGGIO

Ad oggi sono stati controllati 18 centri servizi per anziani. Oltre Ca' dei Fiori, anche il Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove ci sono sei ospiti e 30 operatori positivi, più altri 40 operatori in quarantena precauzionale. «Stiamo parlando di un terzo dei 171 dipendenti», avverte Alberto Lopin della Cgil di Treviso. Nella casa Fenzi di Conegliano ci sono 17 ospiti e 7 operatori positivi, più altri 15 operatori in isolamento precauzionale. Nella Santa Maria de' Zairo di Zero Branco sono emerse 12 positività tra il personale. Sul Gris di Mogliano bisogna distinguere. Nel settore della casa di riposo ci sono stati tra anziani positivi, sottoposti al test in ospedale, più 27 operatori messi in isolamento preventivo. Mentre nel polo della disabilità è stata riscontrata la positività di un utente (per altri due il tampone ha dato un risultato indeterminato ed è da rifare). Nella villa Belvedere di Crocetta c'è stato un medico esterno positivo. Allo Zalivani dell'Israa di Treviso c'è una 90enne positiva, più una dottoressa esterna. Al Menegazzi, sempre dell'Israa, due medici esterni positivi, tre anziani in osservazione precauzionale e 4 dipendenti in isolamento domiciliare precauzionale. Nella residenza di Santa Bona, anche questa dell'Israa, due operatori sono in quarantena precauzionale. Nella casa di riposo De Lozzo Da Dalto di San Pietro di Feletto ci sono stati dei casi sospetti: gli anziani sono stati isolati in attesa dei tamponi. Al momento nelle strutture di Casa Marani a Villorba, Paese e Povegliano non risultano positività. Così come nella Tre Carpini di Maserada. Stessa situazione alla Guizzo Marseille di Volpago. I risultati sono arrivati ieri sera: «Tutti i tamponi hanno dato esito negativo», fanno sapere dall'Usl. Le altre case di riposo già controllate sono la Sartor di Castelfranco, villa delle Magnolie di Monastier, San Gregorio di Valdobbiadene e Papa Luciani di San Vendemiano. Più il centro di Vedelago e la Luigi e Augusta di Ormelle, che ospitano anche due settori isolati per pazienti positivi in arrivo dagli ospedali. L'Usl sta inoltre controllando anche le strutture per autosufficienti casa Bernardette di Villorba; villa Maria di Treviso; associazione famiglia di Nazareth di Spresiano.

M.Fav

