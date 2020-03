IL CASO

TREVISO Non sono giorni sereni per i dipendenti dell'aeroporto Canova tra riduzione degli straordinari, blocco delle assunzioni, contratti a tempo determinato o stagionali a fortissimo rischio e ulteriori provvedimenti in arrivo. La paura che serpeggia in queste ore, e che prende sempre più corpo, è che lo scalo possa addirittura essere chiuso per qualche tempo per mancanza di passeggeri. I dati degli ultimi giorni non tratteggiano un panorama rassicurante: da lunedì la riduzione dei passeggeri ha toccato anche il 50%. Aerei che normalmente decollano o atterrano con 150-190 passeggeri, sono arrivati a imbarcare o scaricare anche sole 20 persone. Gate, bar, parcheggi in alcune sono desolatamente vuoti. Per uno scalo che vive di servizi è un dramma. Nessuno vuole dirlo ad alta voce, ma il timore di una sospensione dell'attività c'è, eccome: «L'unica cosa certa - precisa Samantha Gallo, segretaria provinciale della Filta-Cgil - è che l'azienda Save ha urgentemente convocato le sigle sindacali per importanti comunicazioni. Ci vedremo venerdì 6 marzo. Sinceramente ci aspettiamo brutte notizie». E le brutte notizie comprendono un po' di tutto: dalla conferma delle linee per ridurre il costo del lavoro annunciate nella lettera spedita a tutti i dipendenti, fino alla chiusura temporanea dello scalo o alla drastica decisione di tagliare i contratti. Nessuno ha certezze e l'attesa cresce di ora in ora.

I NUMERI

Il Canova ha circa duecento dipendenti, ma attorno ci lavorano non meno di due-tremila persone. E una sola settimana a scartamento ridotto, come quella appena passata, è stata sufficiente a far scattare l'allarme. Alcuni servizi verranno sospesi, come la navetta che collega il Canova all'aeroporto di Tessera: troppo pochi i passeggeri trasportati per sostenere i costi. Da giorni, inoltre, il personale ritenuto in più per mancanza di gente, e quindi di lavoro, è stato messo a riposo. Da lunedì invece sono stati tagliati tutti gli straordinari. E questo è solo l'inizio: Save, nella sua lettera, sottolinea che la situazione potrebbe continuare inalterata anche per tutto il mese di marzo.

LE COMPAGNIE

Ma tutti guardano con molta apprensione quello che faranno le compagnie: nessuno può sostenere troppo a lungo aerei che viaggiano con meno della metà dei posti occupati. Se alcune tratte dovessero essere cancellate sarebbe un pessimo segnale. Attualmente sono tutti confermati i voli di Ryan Air, che pare ben poco intenzionata a ridurre l'attività. Ma questa sarà la vera cartina tornasole: se la compagnia irlandese, che sul binomio Treviso-Venezia ha sempre puntato molto, dovesse gettare la spugna e tagliare temporaneamente qualche tratta perché non più sostenibile, l'attività dell'intero scalo crollerebbe. A oggi non ci sono segnali in tal senso, ma tutto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi giorni. Le previsioni però non sono positive. E la preoccupazione cresce.

IL VERTICE

Venerdì sera c'è già stato un primo incontro tra Save e Aertre, società controllata che gestisce lo scalo. Sono stati messi sul tavolo i preoccupanti numeri registrati in settimana: lunedì il calo dei passeggeri è stato del 18%; martedì del 23%; mercoledì del 30%; giovedì del 40% e anche venerdì ha chiuso sulla stessa linea. La situazione, insomma, è delicata ed è stata affrontata con grande cautela. Non sono state prese nuove decisioni, l'unica posizione ufficiale resta quella rappresentata dalla comunicazione spedita ai dipendenti, dove si parla di una riduzione dei passeggeri del 50% tra Treviso e Venezia e si annunciano i primi provvedimenti come, appunto, blocco delle assunzioni, degli straordinari, facilitazioni per chi vuole passare da tempo pieno a part-time. È stato invece deciso di rimandare ogni altra valutazione a lunedì, quando saranno disponibili anche i dati del fine settimane. Nessun però si fa illusioni: l'andamento è ormai segnato. E la decisione presa da Governo e Regione di mantenere in vigore le restrizioni, come la chiusa delle scuole , per un'altra settimana non porterà nulla di buono. Dall'estero fioccano le disdette per i voli diretti in Italia, soprattutto per quelli previsti su Venezia o Treviso. E l'equazione della paura è sempre la stessa: meno passeggeri, meno lavoro, maggiori insidie per i lavoratori.

Paolo Calia

