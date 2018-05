CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Nella vicenda delle ex popolari venete, c'è il fronte dei risparmiatori e dei soci che hanno visto azzerarsi il capitale di una vita nel crollo delle azioni. Ma c'è anche il fronte delle decine di migliaia di imprese con finanziamenti in essere dalle due banche, forse meno sotto la luce dei riflettori, ma altrettanto rilevante per il territorio. E su questo ambito si è concentrato l'incontro, promosso ieri mattina dal prefetto di Treviso Laura Lega, tra i rappresentanti delle categorie economiche locali e i vertici di Banca...