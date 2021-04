Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Lunghe code e attese anche di tre ore. Per molti trevigiani la mattinata di Pasquetta non è stata per niente una festa: all'ospedale Ca' Foncello per la vaccinazione, si sono ritrovati a formare un lungo serpentone tra l'esterno, e fin qui tutto sommato solo una scocciatura, e l'interno, il corridoio principale e quello laterale, dove si sono formati gli assembramenti che hanno creato maggiore disagio. Causati, secondo la...