IL CASOTREVISO La diffida è stata mandata: il concerto in programma questa sera nel centro sociale Django, dentro l'ex caserma Piave, non si deve fare. Il programma prevede l'esibizione degli Sham 69, gruppo Punk inglese con un grande seguito tra gli appassionati del genere. E quella di Treviso sarà anche l'unica data in Veneto, presumibile quindi che ci sarà un grande interesse e un grande afflusso. Il sindaco Mario Conte tenta però di mettersi di traverso. Eventi del genere, per di più a pagamento, non sarebbero previsti dalla...