IL CASO

TREVISO L'emergenza è durata 10 giorni, tutti vissuti con il fiato sospeso, da un lato a causa dei disordini che hanno costretto le forze dell'ordine a piantonare notte e giorno la caserma, dall'altro per il rischio che il centro accoglienza di Dosson di Casier si trasformasse in un lazzaretto dopo il ritorno nella struttura di un operatore pakistano risultato positivo al Covid 19. Ieri mattina i cancelli della struttura sono stati finalmente riaperti: la quarantena è finita. Si perchè se da un lato i test virologici e i tamponi effettuati su 330 ospiti e un'altra trentina di dipendenti di Nova Facility sono risultati, anche a distanza di giorni, negativi, dall'altro sono totalmente guariti sia l'operatore pakistano, sia il richiedente asilo nigeriano contagiato, l'unico risultato positivo dopo la prima tornata di controlli, trattenuti per qualche giorno nel reparto di Malattie Infettive di Treviso e ora dimessi. «Siamo molto felici che la struttura, in soli dieci giorni, sia covid free - afferma il presidente di Nova Facility Gian Lorenzo Marinese -. Abbiamo subito nell'immediatezza dei fatti una vera e propria gogna mediatica e ringraziamo gli organi di stampa per averci dato la possibilità di chiarire oggettivamente i fatti. Ringraziamo i sindaci di Treviso e Casier, Usl 2, Prefettura e le forze dell'ordine per la grande professionalità e vicinanza dimostrataci in ogni momento di questa vicenda».

IL CONTAGIO

La settimana scorsa nel centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove ci sono 330 migranti e 28 operatori, erano emersi due casi di positività al Covid-19: un operatore che era da poco rientrato dal Pakistan e un richiedente asilo di 34 anni proveniente dalla Nigeria. Tutti gli altri tamponi di controllo sono risultati negativi. «E i due positivi sono praticamente stati male un solo giorno ha precisato il direttore della Microbiologia di Treviso Roberto Rigoli li poteva scoppiare una bomba. Invece non è successo. Ci si è fermati a due persone positive, che tra l'altro stanno bene». Stando a quanto ricostruito, il 29 maggio scorso era rientrato dal Pakistan l'operatore, risultato positivo al Covid 19 il 7 giugno. Nei giorni precedenti il 30enne, dopo 5 giorni in isolamento, aveva assunto ibuprofene per abbassare la febbre: non voleva si scoprisse che era malato, perchè temeva di perdere il posto di lavoro. «È stato un nostro dipendente, una domenica, ad accorgersi che l'operatore non stava bene, e a quel punto è stato lui ad ammettere di aver preso dei farmaci per dissimulare la malattia» aveva spiegato Nova Facility, non tenuta, a quanto pare, a sottoporre a quarantena il dipendente rientrato dal Pakistan, di fatto a causa di una falla nel Dpcm del 17 maggio che non prevede prescrizioni per chi rientra in Italia per motivi di lavoro. «Adesso attendiamo di apprendere quali provvedimenti verranno presi nei confronti dei pochi soggetti - precisa Marinese - che hanno violato la legge e siamo vicino agli altri ospiti che hanno dovuto attraversare questo difficile momento. Ringrazio il responsabile di struttura Matteo Gasparini e la responsabile sanitaria Laura Nadal e tutto il personale di Nova Facility per la professionalità ed abnegazione al lavoro che anche in questo periodo hanno dimostrato».

I DISORDINI

Intanto procedono gli accertamenti della Digos e della Procura sulle proteste scoppiate il 12 giugno, quando un gruppo di circa una trentina di richiedenti asilo ha dato vita a una focosa protesta, occupando per qualche ora la caserma Serena e trattenendo gli operatore dell'Usl arrivati per effettuare i tamponi chiudendo i cancelli e costringendo così i sanitari a cercare riparo nella guardiola. Una dozzina i più facinorosi, che rischiano, oltre a una denuncia, di vedersi revocare l'accoglienza e, nei casi più gravi, di essere direttamente espulsi dall'Italia.

Alberto Beltrame

