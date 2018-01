CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO (l.bert) Non è cambiato nulla. Ordinanze, divieti e restrizioni su altezze della pira, materiale da bruciare, numero di falò hanno solo fatto capire che c'era un problema. Ma non hanno minimamente contribuito a risolverlo. Anche ieri notte l'aria della Marca è diventata irrespirabile con i fumi dei panevin che sono riusciti a introdursi perfino negli androni dei condomini del centro storico, costringendo la gente a barricarsi in casa. I dati delle centraline Arpav parlano chiaro: livelli di polveri sottili fino a 5 o 6 volte...