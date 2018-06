CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Gianfranco Gagliardi, amministratore unico della società Teatri e Umanesimo Latino spa, lancia un avvertimento: «La situazione del teatro va affrontata e, se non risolta, almeno indirizzata, nel più breve tempo possibile. Possibilmente già entro luglio». Se così non fosse la prossima stagione teatrale, che partirà in autunno, sarebbe a rischio: «Già adesso ho le compagnie che si propongono e che devono programmare la loro attività. Spero che non ci siano rischi per la stagione. Il Teatro ha tremila abbonati e 30mila...