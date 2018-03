CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Genitori divisi sul futuro scolastico del figlio: il giudice sceglie la scuola pubblica. Una sentenza destinata a far discutere, quella pronunciata dal Tribunale di Treviso in merito al caso di un bambino di 10 anni al centro di una controversia tra ex conviventi. Di comune accordo infatti cinque anni fa venne scelta per lui la formazione in un importante istituto privato della città, che prevedeva la possibilità di un percorso intensivo di lingua straniera. Oggi i genitori non stanno più insieme: il padre opterebbe per la...