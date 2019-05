CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Da mercoledì primo maggio sono scattati gli ammortizzatori sociali per quaranta dipendenti della Nova Facility, la società che gestisce, oltre all'Hotel Winkler di Vittorio Veneto, sia l'ex caserma Serena di Dosson che l'ex caserma Zanusso di Oderzo, di fatto i due principali centri d'accoglienza, in termini di presenze, per richiedenti asilo della Marca. Non basteranno insomma i trasferimenti, conclusi nelle scorse ore, degli ospiti dalla Caritas Tarvisina e dalle altre cooperative sociali che hanno ritirato nelle scorse...