IL CASOTREVISO Cinquanta milioni di euro. Sono i soldi che i Comuni trevigiani vogliono avere indietro dallo Stato. Dopo il primo ricorso vinto da 44 municipi, adesso scattano le diffide per incassare davvero i soldi. E nel frattempo parte un nuovo ricorso al Tar, stavolta sostenuto da 50 Comuni. I fronti sono due: uno da 24 milioni e l'altro da 26 milioni (il dettaglio, comune per comune, nella tabella a destra). Ma l'oggetto del contendere è sempre lo stesso: la ripartizione del fondo di solidarietà, nel primo caso per il 2015 e nel...