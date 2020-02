IL CASO

TREVISO Ci risiamo: Treviso bloccata di nuovo dall'allerta rossa diramata ieri dall'Arpav e applicata a partire da questa mattina. In soldoni il provvedimento si traduce nelle solite limitazioni: stop a tutti i veicoli benzina e diesel fino a Euro 4 dalla 8.30 alle 18.30. Stop anche ai veicoli commerciali diesel Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30, divieto che ovviamente penalizza diverse attività. I numeri sembrano legittimare pienamente questa scelta: ieri le polveri sottili non sono mai scese sotto i 100 microgrammi per metro cubo sfiorando a più riprese concentrazioni di 160. Un inquinamento degno delle più ammorbate metropoli del terzo mondo. In più, alle spalle ci sono altri 12 giorni consecutivi di sforamenti più o meno consistenti. Il problema è un altro: lo sfasamento temporale fra l'applicazione delle misure restrittive e i reali livelli di inquinamento. Per dodici lunghi giorni infatti la qualità dell'aria è stata mediocre o pessima. E le restrizioni medie o nulle.

SVOLTA E PARADOSSI

Da oggi, nello stesso sito dell'Arpav, è riportato il netto cambiamento delle condizioni atmosferiche già annusato tempo fa dai modelli, per l'ingresso di aria fredda. Saranno venti impetuosi, fino a 100 km all'ora sui crinali alpini, con raffiche di 60-70 km/h anche in pianura e sulle coste. Faranno crollare le temperature, ma questo è un dettaglio. Perchè in realtà queste correnti avranno soprattutto il pregio di spazzare anche la cappa di veleni da vie e piazze. La mappa elaborata da Arpav per domani chiarisce meglio il concetto: pm 10 praticamente a zero su tutto il Veneto. Il prossimo giorno di controllo però scatta giovedì e fino ad allora, stando al protocollo dell'accordo di bacino padano, le misure restano in essere. Quindi aria pulita e mezzi ai box. Giovedì, sulla scorta dei due giorni precedenti con valori sotto la soglia di criticità, si dovrebbe -sempre in base al medesimo protocollo- tornare al semaforo verde, proprio quando la sfuriata sarà alle spalle e l'aria tornerà a diventare gradualmente sempre più velenosa. L'accordo di bacino padano ormai ha 3 anni di vita ed è stato collaudato ma, essendo un esperimento ancora relativamente giovane, è senz'altro perfezionabile. Come? Probabilmente dando alla previsione meteo un peso maggiore, uscendo da schematismi e rigidità che gli impediscono di essere attinente alla situazione. Applicarlo sulla base delle future congiunture atmosferiche ha più senso che non sulla base di ciò che è stato. Sarebbe un modo per ottimizzare le restrizioni e dare anche un punto di riferimento preciso a quegli istituti, come scuole e asili nido, che intendono tenere i bambini chiusi nelle aule quando c'è un'allerta rossa che non dovrebbe esserci. (lbert)

