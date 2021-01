IL CASO

TREVISO Avevano atteso il vaccino anti-Covid come una liberazione. Due giorni dopo la prima iniezione, però, sono risultati contagiati proprio dal coronavirus. È la beffa vissuta da un medico e da un infermiere in servizio negli ospedali dell'Usl della Marca, così come da altri due infermieri impegnati nelle strutture del territorio. Il tampone eseguito sul personale ospedaliero il giorno prima della vaccinazione aveva dato esito negativo. Sembrava tutto a posto. Ma un paio di giorni dopo l'iniezione sono emersi sintomi simil influenzali, a partire da qualche linea di febbre. E un nuovo tampone ha confermato la positività al Covid. Ora il medico e l'infermiere sono in isolamento, periodicamente monitorati.

IL PERIODO FINESTRA

Quanto accaduto, però, non mette in dubbio il funzionamento del vaccino: c'è una spiegazione precisa. «Purtroppo stavano incubando il virus già prima della somministrazione», spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. Si sono incrociati due aspetti: da una parte il cosiddetto periodo finestra, cioè il periodo nel quale il contagio è già avvenuto ma il virus non viene ancora rilevato, e dall'altra i fisiologici tempi di risposta del sistema immunitario dopo il vaccino. «Servono dieci giorni dall'iniezione per cominciare a sviluppare una prima risposta a livello di anticorpi ha specificato Anna Pupo, direttrice del servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl che poi viene rafforzata con il richiamo a 21 giorni». Oltre alle discussioni sull'opportunità, il vaccino anti-Covid può essere somministrato senza problemi anche alle persone che sono già state contagiate dal coronavirus. In linea teorica, però, bisognerebbe attendere 14 giorni dalla negativizzazione. È la ragione per la quale il medico e l'infermiere ora vengono monitorati. Al momento, comunque, non sono emersi problemi. Tanto che il richiamo vaccinale a 21 giorni è già stato programmato per entrambi.

I RICHIAMI

A livello generale, cominceranno proprio oggi i richiami nella Marca con la somministrazione della seconda dose del vaccino Pfizer ai 105 operatori della sanità vaccinati il 27 dicembre, giorno della simbolica apertura della campagna anti-Covid. Una volta portata a termine la profilassi l'equipe di Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso e coordinatore di tutte e 14 i laboratori del Veneto, selezionerà a campione alcune delle persone immunizzate per andare a misurare il titolo anticorpale. Cioè l'effettiva protezione garantita dagli anticorpi. Nel frattempo l'Usl ha complessivamente già eseguito la prima iniezione anti-Covid su oltre 10mila persone nel trevigiano, tra il personale degli ospedali (ieri è stato portato a termine il primo giro negli ospedali privati convenzionati) e gli anziani e gli operatori delle case di riposo (qui il primo giro terminerà domani). Fino ad ora senza registrare alcun tipo di grave reazione avversa. «Ci sono state al massimo reazioni come qualche linea di febbre, un po' di mal di testa e dolore al braccio conclude Benazzi tutte cose temporanee, non pesanti e ampiamente previste, come succede anche con vaccini diversi rispetto a quello contro il coronavirus».

