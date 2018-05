CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO A Treviso ha patteggiato una pena di due mesi e 10 giorni in fase di indagini, chiudendo così i conti con la giustizia dopo che la Procura lo aveva indagato ipotizzando il reato gravissimo di abusi su minore. Ma solo parzialmente. Perché la vicenda giudiziaria che lo riguarda non si è affatto chiusa: ora l'ex professore di lettere di un liceo della città, licenziatosi dopo che era scoppiato lo scandalo dei messaggi e delle foto osé scambiate con una sua studentessa minorenne, è atteso da un processo per la stessa vicenda....