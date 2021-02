IL CASO

TARVISIO Hanno suscitato scalpore le foto delle lunghe code che domenica si sono formate fuori dalla telecabina del monte Lussari, per alcuni la prova provata che la decisione di non aprire gli impianti presa dal Cts fosse la cosa giusta. Quelle code, però, non si sono formate per la presenza di troppi turisti, solo pedoni, che volevano raggiungere il borgo, ma per una precisa scelta di PromoTurismo FVG. A confermarlo è il responsabile della direzione operativa del polo di Tarvisio Alessandro Spaliviero: «Da quando abbiamo riaperto l'impianto, abbiamo deciso in totale autonomia e senza nessuno che lo imponesse, che il numero massimo di persone in contemporanea sulla cima del Lussari non debba superare le 395 unità, poi smettiamo di emettere biglietti fino a che qualcuno non scende liberando un posto». Non una novità, dunque, ma ieri complice la bella giornata e il numero di presenze, la gestione è stata più difficile. Per stabilire il numero massimo di accessi, si è fatta la somma dei posti a sedere disponibili nei locali a monte, così da evitare possibili situazioni di assembramento all'interno dei locali. Ovviamente il tutto tenendo conto dei soli accessi con la telecabina e non anche degli scialpinisti lungo il sentiero del Pellegrino.

LUSSARI IN SICUREZZA

«Avremmo potuto far salire tutti senza difficoltà. In passato, durante una normale domenica di sole, abbiamo toccato anche le 3500 unità, ma in questa situazione particolare, non abbiamo voluto caricare troppo il Lussari». Ieri sono state circa 900 le persone totali che sono salite «senza alcun problema né alle casse, né all'imbarco», sotto l'occhio vigile dei pompieri volontari di Camporosso che hanno controllato fossero rispettate le norme anti-Covid. «Il problema è riuscire a tenere la gente a distanza soprattutto quando la coda va fuori dai tuoi spazi e si sviluppa lungo la strada. Fermo restando che tutti dovremmo essere responsabili». Verso le 16, orario di chiusura dell'impianto, qualche problema si è registrato anche a monte. «In quel caso, tutti quelli che erano in cima, hanno deciso di attendere l'ultimo momento prima di scendere». La voglia di neve, dunque, non pare essersi fermata così come rimane alto il desiderio di sciare. La conferma viene dai circa 16mila utenti che in questi giorni si erano registrati per accedere all'acquisto degli skipass. Tutte persone che, potenzialmente, da venerdì avrebbero potuto distribuirsi sui poli sciistici regionali e che invece dovranno cambiare programma. «La gente non ha esaurito la voglia di montagna e i numeri lo confermano» ecco perché secondo Spaliviero la possibilità di aprire gli impianti il 6 marzo potrebbe avere ancora senso: «Ormai era tutto pronto e mantenerlo costa relativamente poco». Ma, conti alla mano, è davvero conveniente? «Ovviamente tutto dipenderà dalle condizioni del meteo. Noi abbiamo la fortuna di essere un ente pubblico e quindi abbiamo dei margini diversi. Se fossimo dei privati, invece, il discorso sarebbe decisamente diverso».

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA