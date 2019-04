CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOSUSEGANA «Il cantiere per la variante di Vittorio Veneto si concluderà a dicembre». Lo ha detto ieri Anas in occasione del sopralluogo a Ponte della Priula. La tangenziale est di Vittorio Veneto, di cui l'opera principale è il traforo di sant'Augusta, è l'altra grande opera che Anas ha in fase di realizzazione a Nordest. La galleria è stata completata e fra tre giorni i cittadini potranno finalmente avvicinarsi e imboccarne l'ingresso nord, ma solo a piedi. Per poterla percorrere in auto occorre attendere altri otto mesi, tre di...