Il caso simboli e Coalizione Civica corteggia Stocco

Anche se le liste sono ancora in via di definizione, la campagna elettorale procede spedita. E si vedono già anche i primi manifesti. Ha suscitato qualche malumore quello di Giovanni Manildo affisso in settimana in alcuni punti della città: sotto il viso sorridente del candidato sindaco, compariva solo il simbolo della sua civica. Più di qualcuno c'è rimasto male anche perché, contestualmente, sono girati in rete e comparsi anche i primi manifesti di Mario Conte, dove invece si vedevano tutti i sei simboli delle liste che lo sostengono:...