IL CASO

SAPPADA Si ridimensiona a Sappada l'allarme contagi da Covid-19 dopo le voci incontrollate sui numeri che si erano diffuse in seguito alla notizia di alcuni positivi nella località turistica cadorina. Il sindaco Manuel Piller Hoffer chiarisce che «attualmente a Sappada ci sono cinque persone positive, già seguite dal Dipartimento, non riconducibili al medesimo focolaio». L'allarme era scattato giovedì dopo la comunicazione da parte del Servizio di Prevenzione di alcuni casi di Covid-19, di cui 4 in due diverse strutture ricettive: l'Hotel Sport e l'Hotel Cristina. Nel primo albergo sono due i soggetti coinvolti, di cui uno asintomatico, nel secondo sono due dipendenti a essere contagiati, in isolamento domiciliare. In questo caso il virus potrebbe essere stato contratto dopo essere entrati in contatto con un turista della provincia di Belluno risultato positivo. Subito sono scattate le procedure sanitarie e i controlli che, fortunatamente, hanno scongiurato il diffondersi del virus: nessun altro è infatti risultato positivo a tal punto che la Protezione Civile ha autorizzato le due strutture, che sono state sanificate, a proseguire l'attività escludendo ogni tipo di rischio per lavoratori e turisti. La proprietà dell'Hotel Sport ha però deciso ugualmente di chiudere anche in vista della chiusura della stagione ormai prossima. Da Sappada fanno notare che durante tutta la stagione estiva è sempre stato altissimo il livello di guardia da parte degli operatori che hanno messo in campo ogni tipo di controllo che, in alcune occasioni, è stato anche accettato con sofferenza da parte di turisti che consideravano eccessivo il rigore. Non si svolgerà il pellegrinaggio a piedi Sappada - Maria Luggau, di norma prevista per il terzo fine settimana di settembre. Il rafforzamento dell'assistenza sanitaria di emergenza anche durante i picchi turistici estivi e invernali, era stato anche al centro di un incontro tra il sindaco Piller Hoffer, il consigliere con delega alla sanità Marco Rossa e il direttore generale dell'AsuFc, Massimo Braganti. «Guardiamo con ottimismo al futuro - ha commentato Rossa - e continueremo a mettere in campo dedizione e impegno per garantire servizi alla nostra Comunità». Intanto buone notizie sul fronte Covid-19 giungono da Tarvisio e in particolare dall'ex caserma Meloni diventata zona rossa dopo la positività di un richiedente asilo già trasferito. «Dopo la prova tampone - ha dichiarato il sindaco Renzo Zanette - nessun altro ospite è risultato positivo». Come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione, infatti, tutti i tamponi eseguiti mercoledì sugli ospiti e sugli operatori hanno dato esito negativo. Rimane comunque in vigore l'ordinanza che prevede la quarantena fino al 20 settembre.

Tiziano Gualtieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA