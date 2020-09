IL CASO

SANTA MARIA LA LONGA Una molotov e un messaggio intimidatorio scritto sul muro di casa. Episodio dai contorni inquietanti quello registrato la scorsa notte a Santa Maria la Longa, dove è stata presa di mira la casa di un imprenditore artigiano del posto, Ilario Borini.

L'EPISODIO

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova e dai colleghi della Digos della Questura di Udine nel giardino dell'abitazione dell'uomo, attivo nel settore edile, è stata gettata una rudimentale bomba molotov, che non è esplosa ma che ha preso fuoco, provocando un principio di incendio, poi domato rapidamente dallo stesso imprenditore.

LE INDAGINI

Si sono registrati alcuni danni alla facciata dell'abitazione di via Peraria e a parte del giardino, poi È stato lasciato anche un messaggio intimidatorio, dipinto con probabile vernice bianca sul muretto perimetrale della casa che dà sulla strada Occhio Borini fascio. Il riferimento è all'appartenenza politica dell'uomo, legato al movimento di destra Casa Pound. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è sia il gesto messo in atto in chiave di rivalsa politica ma anche quello legato a questioni di lavoro.

IL SINDACO

Tra i primi ad essere informati dell'accaduto il sindaco di Santa Maria La Longa, Fabio Pettenà, che in mattinata parlava di un «grave fatto» he certamente «preoccupa e fa pensare». Il primo cittadino ha espresso la sua vicinanza, dell'amministrazione e dell'intera comunità, a chi ha subito un gesto «inqualificabile e obbrobrioso, assolutamente da condannare, a prescindere dalle motivazioni che possano averlo generato». Il sindaco ha anche sentito direttamente l'imprenditore per portargli la propria solidarietà e mettersi a disposizione sua e delle forze dell'ordine per verificare se ci sia la possibilità di collaborare all'individuazione dei colpevoli.

I FILMATI

Il riferimento è ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, i cui nastri sono stati messi a disposizione di chi indaga sull'accaduto. «Si è trattato di un episodio sicuramente spiacevole ha aggiunto Pettenà - non posso escludere che sia legato all'appartenenza politica dell'uomo, per la quotidianità che stiamo vivendo anche nella nostra comunità (il riferimento ai diversi rintracci di migranti avvenuto negli ultimi giorni, ndr) ma credo che le stesse forze dell'ordine siano indirizzate maggiormente su questioni legate al lavoro, sicuramente si sta verificando il tutto a 360 gradi. Ciò che posso dire è che nessun atto di questo genere si è mai registrato in paese negli anni, non ci sono stati nemmeno sintomi che potrebbero portare a seguire una pista piuttosto che un'altra; auspichiamo conclude il sindaco che venga fatta luce al più presto sull'autore o sugli autori del gesto».

