IL CASO

SANTA LUCIA «Vi autorizzo ad aprire le vostre attività da lunedì prossimo». Quando parrucchieri ed estetisti hanno ricevuto la lettera sulla carta intestata del Comune, protocollata, firmata dal sindaco Riccardo Szumski, che li autorizzava a riaprire l'attività in barba al decreto ministeriale, dapprima hanno pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Qualcuno ha pensato che fosse una provocazione, altri l'hanno presa sul serio. C'è stato comunque un disorientamento generale ed è partito il tam tam di messaggi e telefonate. Tra di loro e con il sindaco che nella missiva recapitata ieri, con oggetto Apertura attività di parrucchieri, acconciatori, barbieri ed di estetista a decorrere dal 04/5/2020, ha scritto: «In ordine alle illegittime restrizioni al diritto costituzionale al lavoro e alla salute, si ritiene di autorizzare l'inizio delle attività lavorative delle signorie loro a partire dal 4 maggio sia per permettere il personale sostentamento sia per dare positiva risposta al benessere psicofisico dei cittadini. Ovviamente con l'obbligo della prenotazione, della necessità dell'utente non ai soli fini estetici, della presenza di una sola persona per modulo lavorativo, dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei distanziamenti opportuni, del divieto di immediato riutilizzo della strumentazione e della assunzione delle opportune misure di ciclica sanificazione e infine dei divisori».

I RISCHI

Un invito alla disobbedienza che i suoi concittadini avrebbero potuto pagare caro, con una multa fino a 3mila euro e la chiusura dell'attività per 30 giorni. Dal punto di vista normativo, il decreto ministeriale che dispone la chiusura per ragioni sanitarie non può essere incostituzionale data l'emergenza sanitaria e tanto meno derogato da un provvedimento del sindaco, trattandosi di un'autorità subordinata. «È una provocazione ma fino a un certo punto e non fine a se stessa spiega Szumski La categoria mi sollecita continuamente che la situazione è drammatica. Stiamo cercando di dare uno spunto alla gente per andare avanti. È lunga stare chiusi ancora fino all'1 giugno. Perché le spese continuano, senza incassi. Perché le slot machine e il gioco d'azzardo possono riaprire e i parrucchieri no?».

IL DIETROFRONT

In poche ore la lettera ha fatto il giro del paese e poi ha sconfinato, facendo sobbalzare sulla sedia più di qualcuno. A stretto giro è arrivata fino in Prefettura. L'ente ha chiamato subito el mariga chiedendo spiegazioni e invitandolo a fare marcia indietro. In caso contrario, a Szumski sarebbe arrivata una diffida, l'ennesima, e controlli a tappeto per le attività. «A questo punto non ho scelta ha detto rammaricato Szumski Se potessi pagare io le sanzioni per tutti, lo farei, e li farei aprire».

LE REAZIONI

Tra le reazioni, sono arrivate anche quelle dell'opposizione. Riccardo Sossai, fondatore del gruppo Vivere bene a Santa Lucia e avvocato, rileva «come l'atto ecceda dai poteri del sindaco il quale non può abrogare la disposizione dell'autorità nazionale e regionale e quindi l'atto amministrativo comunale è illegittimo. La cosa grave è che se i cittadini si adeguassero a quanto autorizzato dal sindaco incorrerebbero nella sanzione, oltre alla chiusura del negozio. Inviterei quindi a non farlo». «In qualità di consigliere comunale afferma Luca Castellaz, capogruppo di Vivere bene - notifico alla comunità l'orgoglio di far parte di un paese in cui il primo cittadino veste i panni di sindaco, medico, da domani (oggi, ndr) taumaturgo grazie all'innovativo discorso terapeutico (in riferimento alla manifestazione prevista per oggi in area fiera, ndr), s'inventa pure legislatore. Che stia confondendo i ruoli?». In serata l'amaro post del sindaco: «Un tentativo è abortito, sotto intimidazione. Certe categorie però hanno delle serpi al loro interno».

Elisa Giraud

