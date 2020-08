IL CASO

SAN VITO DI CADORE «Fai di tutto per portare turisti ma se non puoi garantire loro i servizi essenziali se ne vanno». È amareggiato il sindaco di San Vito di Cadore Franco De Bon consapevole che gli sforzi fatti sono stati vanificati in pochi minuti, difficile dare torto a chi ieri ha deciso di partire: mezzo paese era senza acqua e gli alberghi si sono svuotati. «È un anno che va preso così, peccato perché la stagione stava andando bene -assicura l'albergatore Tarcisio Fiori- è l'ennesimo momento difficile, i clienti, visto anche il tempo brutto, e non avendo certezza su quando l'acqua sarebbe tornata, hanno deciso di partire». La situazione del Fiori, Dolomites Experience Hotel rinnovato da poco e molto amato per l'accoglienza che non si smentisce mai, è la stessa delle altre aziende alberghiere. Il Fiori ha potuto assicurare le docce nella zona sauna ai piani bassi ma a salire non c'era pressione che potesse garantire i servizi su un albergo di sette piani. Senza servizi non è vacanza e così in molti hanno fatto i bagagli, ma ieri a San Vito non funzionavano nemmeno i telefoni fissi, i bancomat, pure internet era off limits. Un brutto colpo anche e soprattutto d'immagine, ne è consapevole il sindaco De Bon: «Avevamo gli alberghi pieni ma i clienti se ne sono andati, è un danno diretto ed indiretto. Uno sforzo vanificato che ci deve far pensare a come poter garantire tutti i servizi non solo la viabilità. Questo è un danno d'immagine che ci deve spingere a fare quelle opere di servizio che siano resilienti, che tengano la furia degli eventi». Quello che non è stato possibile garantire con l'acquedotto che rifornisce metà paese, la zona sopra la statale per intenderci, ma anche qualche area sotto l'Alemagna.

IL GUASTO

Il problema è capitato con il maltempo di sabato pomeriggio tanto che si era pensato fosse stata una frana a strappare i tubi. La forza dell'acqua è stata complice, ha eroso una difesa spondale, che risale agli anni sessanta, dentro c'erano le tubazioni che si sono rotte. Impossibile intervenire subito, pur presenti i tecnici di Bim Gestione Servizi Pubblici che ieri pomeriggio, tornate le condizioni di sicurezza anche se il Rusecco era ancora molto gonfio, hanno potuto salire per riparare il guasto. «Hanno iniziato a lavorare attorno alle 16.30, speriamo di poter ripristinare l'erogazione entro sera», questo l'auspicio di De Bon. In prima istanza è stato comunque realizzato un by pass per garantire il servizio, successivamente si è avviata la riparazione definitiva. Sul posto, a garanzia della sicurezza di chi è impegnato nel lavoro, i volontari della Protezione Civile che monitorano il corso d'acqua e le pertinenze pronti a segnalare ogni possibile pericolo. Il Rusecco è diventato tristemente noto nell'agosto 2015 quando rovesciò sul paese una grande colata detritica che uccise tre turisti stranieri. Da ieri mattina, per rispondere ai bisogni della popolazione e degli ospiti, nella centralissima piazza Serantoni è arrivata un'autobotte con l'acqua potabile ed è stata una corsa all'acquisto di taniche, non tutti ne avevano in casa, tanto che nel giro di poco risultavano esaurite. Ma per chi fosse stato in difficoltà o non avesse l'auto dove caricare la scorta l'amministrazione comunale si è messa a disposizione per la consegna a domicilio. Ancora una volta fondamentale l'impegno del volontariato e dei tanti che si sono prodigati in questa ennesima emergenza.

Giuditta Bolzonello

