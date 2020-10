IL CASO

SAN GREGORIO Portare fuori il cane, ai tempi del covid, può diventare un problema. Soprattutto se sei positivo e devi rimanere in isolamento domiciliare. Lo sa bene il venticinquenne di San Gregorio nelle Alpi che è stato fermato dai carabinieri di Santa Giustina mentre passeggiava per le vie del paese insieme al suo fedele amico a quattro zampe. Pur indossando la mascherina, il giovane non sarebbe dovuto uscire di casa ed è stato denunciato per violazione delle disposizioni sanitarie. Non si fermano i controlli delle Forze di polizia per il rispetto dei decreti anti-contagio. Nei primi due giorni della settimana sono state fermate 323 persone e controllate 77 attività. Zero le sanzioni. Ieri, però, è arrivata una denuncia.

I FATTI

I carabinieri di Santa Giustina hanno notato un venticinquenne che camminava con il cane per le vie di San Gregorio nelle Alpi. Dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva eseguito il tampone per la ricerca del virus sars-cov2 ed era risultato positivo. Per questo motivo avrebbe dovuto rimanere in isolamento domiciliare per almeno dieci giorni. Invece è uscito di casa con il cane. Non sarebbe difficile trovare delle giustificazioni: «Non abbiamo il giardino, ero solo in casa, il cane non ce la faceva più». Si potrebbe anche aggiungere che San Gregorio nelle Alpi è un comune di 1.500 anime circondato da boschi. Eppure l'emergenza sanitaria ha imposto delle regole precise e i carabinieri di Santa Giustina sono stati inflessibili. Il giovane è stato denunciato per violazione delle disposizioni sanitarie. È la seconda volta, in tre giorni, che le Forze di polizia scoprono persone che dovrebbero essere chiuse in casa perché positive.

IL PRECEDENTE

Domenica è stata fermata una coppia di ottantenni a Tambre. Il caso ha voluto che i carabinieri arrivassero proprio nel momento in cui stavano per cominciare la passeggiata. Erano le 15. In località Federa hanno notato una donna che, dopo esser scesa dall'auto, s'incamminava senza mascherina lungo il sentiero che permette di raggiungere località Sant'Anna. A metà pomeriggio la zona pullulava di persone. L'hanno quindi rincorsa e fermata. Quella che doveva essere una semplice sanzione amministrativa si è però trasformata in una pesante denuncia. Dagli accertamenti è emerso infatti che la donna sarebbe dovuta essere in isolamento domiciliare per positività al covid, refertata lo scorso 9 ottobre. Gli stessi risultati sono comparsi per il marito che è rimasto fermo in macchina con la mascherina vicina. Entrambi sono stati denunciati per violazioni delle disposizioni finalizzate alla prevenzione della diffusione del covid-19.DP

