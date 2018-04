CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOSAN FIOR Sono i lavoratori locali ad essere sdegnosi non volendo lavorare di domenica e nei giorni festivi oppure le condizioni lavorative non sono favorevoli? È la domanda che si sono fatti in molti, ieri, dopo aver letto la dichiarazione di Maria Tamborra, direttore delle risorse umane di Bricoman, che nel giorno dell'inaugurazione ufficiale del nuovo punto vendita di San Fior ha rilevato come abbiano riscontrato molte difficoltà nel reperire lavoratori locali. «Ci è parso di capire ha detto Tamborra - che qui non gradiscano...