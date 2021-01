IL CASO

SAN DONA' Stava attendendo con entusiasmo di potersi vaccinare. Ci teneva tanto, anche per potere riabbracciare i nonni, cosa che non fa ormai da mesi. Ed era così sicuro che sarebbe toccato anche a lui, visto il lavoro che fa, ovvero cuoco in una casa di riposo, che aveva fatto già un post su Instragram ed aveva chiesto ai suoi amici di condividere la sua foto nell'atto della vaccinazione. Ma l'entusiasmo gli è rimasto strozzato in gola dopo che gli è stato comunicato che dovrà attendere e che, il fatto di lavorare in una struttura sensibile come una rsa, non conta. «Ma ci spero ancora e mi auguro che ci ripensino e ci includano tra i soggetti a rischio, per il lavoro che facciamo.

VOGLIA DI LIBERTÀ

Lui è Riccardo De Bortoli, ha 23 anni e da quando ne ha 15 fa il cuoco. «Sono passato dagli hotel ai ristoranti racconta fino a quando, qualche mese fa, il locale per cui lavoravo ha chiuso ed io sono rimasto a gambe all'aria». Ma a maggio gli si presenta una nuova opportunità: «Cercavano un cuoco alla casa di riposo Monumento ai Caduti di San Donà ricorda sono andato e mi hanno preso. Mi trovo benissimo ed il lavoro mi piace molto, anche se l'ambiente è diverso rispetto alle mie precedenti esperienze». In estate si inizia a parlare di vaccini e Riccardo cova già il desiderio di farlo. «Mi manca tanto l'abbraccio dei nonni: considerato che sono dei soggetti a rischio, non ho mai voluto farlo. Poi mi manca la libertà, il sentirmi sicuro». Desiderio che sembra concretizzarsi quando anche l'Ulss 4 inizia programmare le vaccinazioni per le case di riposo. Tanto più che anche a lui, come agli altri lavoratori della struttura, viene consegnata la scheda da restituire firmata nel caso si voglia dare l'assenso al vaccino. «Ho detto subito di sì. Ed anzi, ho pensato che la mia adesione potesse diventare un esempio da seguire. Per questo ho chiesto a tutti i miei amici, specie a quelli che so avere molti più contatti sui social, se avrebbero condiviso la mia foto mentre mi vaccinano; e tutti hanno risposto di sì e che facevo bene». Su Instagram pubblica anche un post: 9 gennaio io mi vaccino! Quando sarà il momento, per il bene di tutti, pensaci anche tu. La data non è casuale: è il giorno che gli era stato indicato per il suo turno. «Tranne una persona che ha commentato che non l'avrebbe fatto mai, tutti gli altri hanno reagito in modo positivo, quasi con invidia».

NIENTE DA FARE

Ma ieri è subentrato un problema. «Sono andato dal direttore per chiedere se potevo pubblicare foto mentre mi vaccino, per dare l'esempio: da parte sua nessun problema, solo che mi ha riferito che, in pratica, non era ancora il turno di noi lavoratori; venivano vaccinati gli anziani, naturalmente, e gli operatori direttamente a contatto, non noi della cucina. Ammetto di esserci rimasto male: ci tenevo molto. Secondo me anche noi che lavoriamo in cucina, in una struttura così, siamo soggetti a rischio. E noi stessi dovremmo essere vaccinati per proteggere chi lavora all'interno». Interpellato il direttore dei servizi sociali dell'Ulss 4, Mauro Filippi, questi ha spiegato che figure professionali delle Rsa, come il cuoco o il manutentore, essendo a relativo contatto con gli altri soggetti della struttura, non rientrano nelle categorie a rischio (che sono gli ospiti e gli operatori diretti, ma anche gli addetti alle pulizie delle stanze). Queste persone, dunque, verranno vaccinate più avanti, secondo la fascia d'età, come per tutta la popolazione.

Fabrizio Cibin

