IL CASO

SAN DONÀ Niente calendari per gli esami di maturità al liceo classico e linguistico Montale, gli studenti e le famiglie protestano. Ad affrontate l'esame sono 120 studenti. Nella mattinata di ieri nei cellulari dei sandonatesi circolava un messaggio a nome delle classi quinte del Montale, allarmate per la mancanza dei calendari in vista dell'imminente avvio degli esami.

IL DOCUMENTO

Questo il testo: Ieri noi studenti avremmo dovuto conoscere le date e gli orari dei colloqui, che purtroppo, ad oggi martedì 16 giugno, ancora non sono pervenuti, a differenza di quanto avvenuto negli altri istituti. Trapelano voci secondo cui verremo avvisati solo questo pomeriggio, a causa di ritardi inspiegabili. A nome di tutte le quinte, chiediamo con urgenza risposte, chiarimenti che ci possano tranquillizzare, in quanto questa situazione non agevola affatto i nostri studi. Non meno importante chiediamo che venga data la giusta importanza al compimento di un percorso di studi per il quale ci siamo impegnati molto. Ci auguriamo che le decisioni sui nostri colloqui vengano assunte con massimo rigore e serietà. Non vogliamo subire un trattamento diverso da qualsiasi altro maturando italiano. A meno di 24 ore dall'inizio degli esami di Stato, esigiamo delle risposte.

La preside Elisabetta Pustetto, spiega che ad occuparsi degli esami in ogni scuola sono i presidenti delle commissioni (tre per il Montale). «Nei giorni scorso ci sono state delle incomprensioni che hanno coinvolto alcuni presidenti spiega - con tutta probabilità questo ha influito sulla situazione, ma la pubblicazione degli esami è prevista per oggi (ieri per chi legge, ndr), ossia nei tempi stabiliti dalla legge: nel registro elettronico, tramite mail con notifica di lettura, all'occorrenza avviso con il telefono». L'esame si terrà nella sede di viale Libertà. Il protocollo prevede la convocazione del candidato (ed eventuale accompagnatore) in una stanza a parte per presentare un'autocertificazione. «Se il candidato sta male non si presenta ma deve avvisare continua la preside - in casi motivati c'è la possibilità di essere esaminati in videoconferenza o l'esame potrà essere rinviato ad altra data». Pustetto aggiunge che «con il budget del ministero oltre ai dispenser per pulire le mani, mascherine e guanti abbiamo acquistato anche delle lampade catalitiche che consentono di igienizzare l'aria. Tra un colloquio e l'altro sarà areata l'aula e ripulita la postazione del candidato e della commissione».

ISTITUTO ALBERTI

I maturandi dell'istituto commerciale Alberti, invece, all'ingresso troveranno un bidello con un termo-scanner che misurerà la temperatura a candidati ed accompagnatori. Il preside Vincenzo Sabellico spiega che «se superiore a 37,5 gradi la persona sarà accompagnata in un'aula apposita e verranno contattati i sanitari. All'occorrenza un bidello indosserà un'apposita tuta per prestare assistenza». Se la temperatura è ok si prosegue per un percorso obbligato fino all'aula d'esame. Anche le zone di sosta sono state ben definite per studenti, insegnanti, commissari e saranno mantenute le distanze. Tutti saranno muniti di mascherine e non mancheranno i dispenser con il gel. Sabellico precisa che è stato predisposto questo presidio «per garantire la salute di tutti: esaminatori e 220 candidati. I ragazzi sono tanti e l'esame durerà circa un'ora. Ci sarà da controllare i tempi perché gli argomenti sono tanti e vari, sarà valutata anche la capacità del candidato nel compiere collegamenti tra discipline diverse nel tempo consentito. Tra un candidato e l'atro l'aula e la strumentazione verranno sanificate dal collaboratore scolastico.

Davide De Bortoli

